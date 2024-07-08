На форуме "Новый вектор" представлено 16 киностудий страны

II Форум регионального кинематографа "Новый вектор" открылся в Светлогорске (Калининградская область). Он продлится три дня: с 8 по 10 июля.

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Участие в мероприятии, организованном при поддержке правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив, принимают представители органов государственной власти, киноиндустрии, деятели культуры и искусства, IT-сферы, бизнеса, СМИ и другие. Всего порядка 200 человек из более чем 30 регионов России. Представлены 16 киностудий страны. На церемонии открытия сегодня будет вручена награда "За вклад в развитие регионального кинематографа" Алексею Романову, художественному руководителю студии "Сахафильм".

Среди экспертов и участников форума: председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Лариса Солоницына, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, генеральный продюсер онлайн-платформы Okko Гавриил Гордеев, руководитель КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина, киножурналист, ведущий программы "Индустрия кино", программный директор ММКФ Иван Кудрявцев, актриса Светлана Камынина, президент Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских, директор Института киноиндустрии Сибирского федерального университета Василий Нелюбин, генеральный директор медиа группы "ТелеАльянс", продюсер и сценарист Эжен Щедрин, итальянский продюсер, президент международной кинокомпании "Пересвет-Таури" Анжело Скондо и другие.

"Форум "Новый вектор", проходящий всего второй год, стал уже заметным событием для нашего кинематографа. Это площадка, на которой проходят встречи, знакомство студий и кинокомиссий со всей страны, федеральных и международных экспертов. Мероприятие придает импульс для ускорения децентрализации кинопроизводства и открывает новые точки на карте российского кино", - подчеркнул Дмитрий Якунин, генеральный продюсер форума, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, организатора мероприятия.



Деловая программа форума - Конференция кинокомиссий России, в которой принимают участие более 20 кинокомиссий страны.

Участникам предложена образовательная программа на тему "Механизм работы кинокомиссии в регионе". Ее автор - Ольга Акопова, заместитель председателя кинокомиссии Калининградской области.

"Форум "Новый вектор" - это хороший инструмент, который можно использовать для того, чтобы состояться как региональный кинематографист. Очень практичный форум, где вы можете встретиться с представителями киноиндустрии разных регионов, обменяться опытом, узнать, как работают те или иные кино-механизмы. На мероприятии будет много опытных и начинающих кинематографистов, из столицы, регионов. Мы поделимся секретами - что нужно, чтобы кинокомиссия эффективно работала", - отметила Ольга Акопова.



Какое кино покажут на форуме "Новый вектор"

Гости форума "Новый вектор" в числе первых увидят фильм "Культурная комедия" Владимира Котта, снятого в Пермском крае. Фильм представит Гавриил Гордеев.

Помимо этого, в программе некоммерческих показов восемь полнометражных фильмов, в том числе: "Там, где танцуют стерхи" Михаила Лукачевского, "Тимир" Николая Корякина, "Детство, которое мы не знали" Алексея Романова, "Бери да помни" (лауреат фестиваля "Короче") Байбулата Батуллы ( Казань), "Суворовец 1944" Дениса Казанцева (г. Новосибирск), "Папаша в бегах" Алексея Южакова (Тюмень), "Продавец счастливой пиццы" Алексея Романова (Пермь). Также в программе киносмотра - 17 короткометражных фильмов, 10 документальных и 13 анимационных, предоставленных региональными киностудиями.

Фильм открытия форума "Новый вектор" - документальная кинолента "Полет над Калининградом" Анатолия Малкина. Картина рассказывает о памятниках истории и культуры, достопримечательностях и важных предприятиях, учреждениях, и конечно же, жителях Калининградской области.

Между тем

В дни работы форума участники обсуждают вопросы, наиболее актуальные для развития рынка регионального кинематографа: сессии "Модели развития регионального кинематографа", "Возможности для кинематографистов из регионов","Кинематограф в эпоху цифрового ренессанса", "Фестиваль как драйвер развития кинематографа в регионе", "Социально-преобразующий контент" и другие. В рамках пленарного заседания обозначены современные проблемы и точки роста регионального отечественного кинематографа. Также эксперты форума знакомятся с новыми фильмами, лауреатами конкурса "Россия-взгляд в будущее-2023".

Для гостей "Нового вектора" организована творческая встреча с художественным руководителем студии "Сахафильм", режиссером Алексеем Романовым, мастер-классы актрисы театра и кино Светланы Камыниной, карьерных коучей и кастинг-директоров, интеллектуальная игра режиссера и телеведущего Михаила Довженко и другие мероприятия.

Справка "РГ"

Форум впервые прошел в Калининградской области в 2023 году и был признан крупнейшей площадкой для игроков рынка регионального кино: приехали более 230 кинематографистов из разных уголков страны. В этом году форум расширил свою географию и проводится в четырех субъектах РФ: зимой он прошел в Алтайском крае, в июне - в Ставропольском крае, а завершится в сентябре в Республике Бурятия.

Какие киностудии представлены на Форуме "Новый вектор":