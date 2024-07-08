$88.17+0.0395.66+0.09
Войти в почту

На форуме "Новый вектор" представлено 16 киностудий страны

II Форум регионального кинематографа "Новый вектор" открылся в Светлогорске (Калининградская область). Он продлится три дня: с 8 по 10 июля.

На форуме «Новый вектор» представлено 16 киностудий страны
© Российская Газета

Участие в мероприятии, организованном при поддержке правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив, принимают представители органов государственной власти, киноиндустрии, деятели культуры и искусства, IT-сферы, бизнеса, СМИ и другие. Всего порядка 200 человек из более чем 30 регионов России. Представлены 16 киностудий страны. На церемонии открытия сегодня будет вручена награда "За вклад в развитие регионального кинематографа" Алексею Романову, художественному руководителю студии "Сахафильм".

Среди экспертов и участников форума: председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Лариса Солоницына, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, генеральный продюсер онлайн-платформы Okko Гавриил Гордеев, руководитель КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина, киножурналист, ведущий программы "Индустрия кино", программный директор ММКФ Иван Кудрявцев, актриса Светлана Камынина, президент Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских, директор Института киноиндустрии Сибирского федерального университета Василий Нелюбин, генеральный директор медиа группы "ТелеАльянс", продюсер и сценарист Эжен Щедрин, итальянский продюсер, президент международной кинокомпании "Пересвет-Таури" Анжело Скондо и другие.

"Форум "Новый вектор", проходящий всего второй год, стал уже заметным событием для нашего кинематографа. Это площадка, на которой проходят встречи, знакомство студий и кинокомиссий со всей страны, федеральных и международных экспертов. Мероприятие придает импульс для ускорения децентрализации кинопроизводства и открывает новые точки на карте российского кино", - подчеркнул Дмитрий Якунин, генеральный продюсер форума, член Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, организатора мероприятия.

Деловая программа форума - Конференция кинокомиссий России, в которой принимают участие более 20 кинокомиссий страны.

Участникам предложена образовательная программа на тему "Механизм работы кинокомиссии в регионе". Ее автор - Ольга Акопова, заместитель председателя кинокомиссии Калининградской области.

"Форум "Новый вектор" - это хороший инструмент, который можно использовать для того, чтобы состояться как региональный кинематографист. Очень практичный форум, где вы можете встретиться с представителями киноиндустрии разных регионов, обменяться опытом, узнать, как работают те или иные кино-механизмы. На мероприятии будет много опытных и начинающих кинематографистов, из столицы, регионов. Мы поделимся секретами - что нужно, чтобы кинокомиссия эффективно работала", - отметила Ольга Акопова.

Какое кино покажут на форуме "Новый вектор"

Гости форума "Новый вектор" в числе первых увидят фильм "Культурная комедия" Владимира Котта, снятого в Пермском крае. Фильм представит Гавриил Гордеев.

Помимо этого, в программе некоммерческих показов восемь полнометражных фильмов, в том числе: "Там, где танцуют стерхи" Михаила Лукачевского, "Тимир" Николая Корякина, "Детство, которое мы не знали" Алексея Романова, "Бери да помни" (лауреат фестиваля "Короче") Байбулата Батуллы ( Казань), "Суворовец 1944" Дениса Казанцева (г. Новосибирск), "Папаша в бегах" Алексея Южакова (Тюмень), "Продавец счастливой пиццы" Алексея Романова (Пермь). Также в программе киносмотра - 17 короткометражных фильмов, 10 документальных и 13 анимационных, предоставленных региональными киностудиями.

Фильм открытия форума "Новый вектор" - документальная кинолента "Полет над Калининградом" Анатолия Малкина. Картина рассказывает о памятниках истории и культуры, достопримечательностях и важных предприятиях, учреждениях, и конечно же, жителях Калининградской области.

Между тем

В дни работы форума участники обсуждают вопросы, наиболее актуальные для развития рынка регионального кинематографа: сессии "Модели развития регионального кинематографа", "Возможности для кинематографистов из регионов","Кинематограф в эпоху цифрового ренессанса", "Фестиваль как драйвер развития кинематографа в регионе", "Социально-преобразующий контент" и другие. В рамках пленарного заседания обозначены современные проблемы и точки роста регионального отечественного кинематографа. Также эксперты форума знакомятся с новыми фильмами, лауреатами конкурса "Россия-взгляд в будущее-2023".

Для гостей "Нового вектора" организована творческая встреча с художественным руководителем студии "Сахафильм", режиссером Алексеем Романовым, мастер-классы актрисы театра и кино Светланы Камыниной, карьерных коучей и кастинг-директоров, интеллектуальная игра режиссера и телеведущего Михаила Довженко и другие мероприятия.

Справка "РГ"

Форум впервые прошел в Калининградской области в 2023 году и был признан крупнейшей площадкой для игроков рынка регионального кино: приехали более 230 кинематографистов из разных уголков страны. В этом году форум расширил свою географию и проводится в четырех субъектах РФ: зимой он прошел в Алтайском крае, в июне - в Ставропольском крае, а завершится в сентябре в Республике Бурятия.

Какие киностудии представлены на Форуме "Новый вектор":

  1. "Аскар Фильм" (Республика Башкортостан)
  2. "Джей-Медиа" (Иркутская область)
  3. "Краски" (Новосибирская область)
  4. "Матёра" (Иркутская область)
  5. "Омские Медиа" (Омская область)
  6. "Пушка" (Тюменская область)
  7. "Сайсары" (Республика Саха (Якутия))
  8. Свердловская киностудия (г. Екатеринбург)
  9. "Солар" (Республика Мордовия)
  10. "Сочи" (Краснодарский край)
  11. Союз кинематографистов России - отделение Пермского края
  12. ГБУК РТ "Татаркино" (Республика Татарстан)
  13. "Фромфильм" (Архангельская область)
  14. "Черноморская киностудия" (Краснодарский край)
  15. "Эмджиди Продакшн" (Ставропольский край)
  16. CAST production (Томская область)
Фильмы и сериалы
Короче
Байбулат Батулла
Василий Нелюбин
Анатолий Малкин
Лариса Солоницына
Алексей Южаков
Андрей Ермак
Денис Казанцев
Дмитрий Якунин
Владимир Котт
Гавриил Гордеев
Иван Кудрявцев
Михаил Довженко
Светлана Камынина
Алексей Романов