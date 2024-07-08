Четвертая серия второго сезона «Дома дракона» получила высочайшую оценку в сериале

8 июля на телеканале HBO и сервисе Max вышла четвёртая серия второго сезона «Дома дракона». Эпизод обещал быть очень важным для сюжета всего шоу, из-за чего зрители ждали его с особенным предвкушением.

© Кадр из сериала «Дом дракона»

Судя по первым отзывам, четвёртая серия полностью оправдала ожидания фанатов сериала. Сейчас у эпизода самая высокая оценка в «Доме дракона» — 9,7 балла из 10. Пользователи особенно хвалят его за режиссуру, эпичные батальные сцены, качественные спецэффекты и верность первоисточнику.

Некоторые отзывы о четвёртой серии второго сезона «Дома дракона»

Какой потрясающий эпизод. Думаю, что 70% бюджета сезона ушло на эту серию. Лучший эпизод всего сериала. Именно этого все ждали от шоу под названием «Дом Дракона».

Этот эпизод является одним из лучших в сериале и достойным входом во вселенную «Игры престолов». Я уверен, что в ближайшие дни интернет будет активно обсуждать серию, как в старые добрые времена, и я не могу дождаться следующего воскресенья, чтобы увидеть, как всё будет развиваться дальше.



Благодаря невероятным визуальным эффектам, захватывающему сюжету и мощной игре актёров этот эпизод делает «Дом Дракона» достойным преемником «Игры престолов». Фанаты франшизы обязательно должны его посмотреть — это свидетельство способности сериала создавать эпические истории в большом масштабе.

Честно говоря, я думал, что «Дом дракона» будет разочарованием, но, чёрт возьми, нет. Это был один из лучших эпизодов на ТВ, которые я видел за долгое время.

Пятый эпизод второго сезона «Дома дракона» выйдет 15 июля.