Телеканал «Россия 1» покажет самый рейтинговый турецкий сериал

На российском ТВ покажут популярный турецкий сериал «Бахар. По имени Весна». Проект с самым высоким рейтингом в Турции отечественные телезрители смогут оценить в эфире «России 1».

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Сюжет сериала рассказывает о девушке по имени Бахар, которая узнаёт, что больна — после этого от неё отворачивается её муж Тимур. Зато девушку готов поддержать её врач, который становится конкурентом супруга как в личном плане, так и на рабочем месте.

Первая серия «Бахара» появилась в эфире уже сегодня, 8 июля. Каждый будний день будут показаны две серии подряд, пропущенные серии можно повторно увидеть с 2:00 следующего дня или на платформе «Смотрим».

Расписание выхода сериала «Бахар. По имени Весна» на «России 1»

1-я серия — 8 июля, 15:00 по мск

2-я серия — 8 июля, 16:00 по мск

3-я серия — 9 июля, 15:00 по мск

4-я серия — 9 июля, 16:00 по мск

5-я серия — 10 июля, 15:00 по мск

6-я серия — 10 июля, 16:00 по мск

7-я серия — 11 июля, 15:00 по мск

8-я серия — 11 июля, 16:00 по мск

9-я серия — 12 июля, 15:00 по мск

10-я серия — 12 июля, 16:00 по мск

11-я серия — 15 июля, 15:00 по мск

12-я серия — 15 июля, 16:00 по мск

13-я серия — 16 июля, 15:00 по мск

14-я серия — 16 июля, 16:00 по мск

15-я серия — 17 июля, 15:00 по мск

16-я серия — 17 июля, 16:00 по мск

17-я серия — 18 июля, 15:00 по мск

18-я серия — 18 июля, 16:00 по мск

19-я серия — 19 июля, 15:00 по мск

20-я серия — 19 июля, 16:00 по мск