Телеканал «Россия 1» покажет самый рейтинговый турецкий сериал — «Бахар. По имени Весна»
На российском ТВ покажут популярный турецкий сериал «Бахар. По имени Весна». Проект с самым высоким рейтингом в Турции отечественные телезрители смогут оценить в эфире «России 1».
Сюжет сериала рассказывает о девушке по имени Бахар, которая узнаёт, что больна — после этого от неё отворачивается её муж Тимур. Зато девушку готов поддержать её врач, который становится конкурентом супруга как в личном плане, так и на рабочем месте.
Первая серия «Бахара» появилась в эфире уже сегодня, 8 июля. Каждый будний день будут показаны две серии подряд, пропущенные серии можно повторно увидеть с 2:00 следующего дня или на платформе «Смотрим».
Расписание выхода сериала «Бахар. По имени Весна» на «России 1»
1-я серия — 8 июля, 15:00 по мск
2-я серия — 8 июля, 16:00 по мск
3-я серия — 9 июля, 15:00 по мск
4-я серия — 9 июля, 16:00 по мск
5-я серия — 10 июля, 15:00 по мск
6-я серия — 10 июля, 16:00 по мск
7-я серия — 11 июля, 15:00 по мск
8-я серия — 11 июля, 16:00 по мск
9-я серия — 12 июля, 15:00 по мск
10-я серия — 12 июля, 16:00 по мск
11-я серия — 15 июля, 15:00 по мск
12-я серия — 15 июля, 16:00 по мск
13-я серия — 16 июля, 15:00 по мск
14-я серия — 16 июля, 16:00 по мск
15-я серия — 17 июля, 15:00 по мск
16-я серия — 17 июля, 16:00 по мск
17-я серия — 18 июля, 15:00 по мск
18-я серия — 18 июля, 16:00 по мск
19-я серия — 19 июля, 15:00 по мск
20-я серия — 19 июля, 16:00 по мск