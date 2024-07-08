Вологжан приглашают насладиться уличным кино в рамках Фестиваля «БАСКО» (16+)
20 июля 20:30 на Набережные реки Вологды состоится единственный в этом году конкурсный показ 11-го Фестиваля уличного кино.
С июня по сентябрь более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше 600 тысяч зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.
Жители города смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков.
Организаторы замерят уровень света и к сентябрю наградят победителя миллионом рублей. В этом году организаторы обещают ёмкую, наполненную эмоциями и актуальную программу.
Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.