Вологжан приглашают насладиться уличным кино в рамках Фестиваля «БАСКО»

20 июля 20:30 на Набережные реки Вологды состоится единственный в этом году конкурсный показ 11-го Фестиваля уличного кино.

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С июня по сентябрь более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше 600 тысяч зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

Жители города смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков.

Организаторы замерят уровень света и к сентябрю наградят победителя миллионом рублей. В этом году организаторы обещают ёмкую, наполненную эмоциями и актуальную программу.

Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.