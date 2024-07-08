Появился первый постер фильма «Гладиатор 2»

Создатели исторического фильма «Гладиатор 2» представили дебютный постер ленты. Вероятно, что завтра, 9 июля, также появится трейлер картины Ридли Скотта.

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На изображении главный персонаж картины склонил колено на арене, а рядом с ним воткнут в песок его меч.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября 2024 года. События ленты развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма.

Ранее создатели раскрыли некоторые детали сюжета проекта: сиквел легендарного фильма расскажет о потомке императора Марка Аврелия, ставшего на защиту своей страны и попавшего в плен к римлянам. Свою честь Луцию приходится защищать в ранге гладиатора, пока два лидера Империи вставляют ему и его близким палки в колёса.