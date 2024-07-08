В Ессентуках открылся фестиваль детского кино «Хрустальный источникъ»

На Театральной площади города-курорта Ессентуки 6 июля открылся фестиваль детского кино «Хрустальный источникъ». Команды из нескольких регионов страны о время форума будут снимать короткометражные фильмы.

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Первыми на красную дорожку на церемонии открытия фестиваля вышли дети — команды кинематографистов от 7 до 17 лет из Ессентуков, Донецка, Ставрополя, Москвы и Каспийска. Затем появились звездные гости фестиваля: актеры Марк Богатырев, Татьяна Арнтгольц, Марина Орлова, известные режиссеры, журналисты, художники и другие артисты.

«Участники фестиваля в течение всей недели будут снимать свои короткометражные картины в одном из самых красивых исторических мест — на Кавказских Минеральных Водах. По этим улицам ходили Константин Станиславский, Федор Шаляпин, Михаил Глинка, Сергей Рахманинов», — рассказал президент кинофестиваля, актер театра и кино, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.



Кинофестиваль стартовал с концертной программы: на сцене выступили Родион Газманов, ансамбль «Дружба народов» и воспитанники кинотеатральной студии «Хрустальный источникъ». По традиции в день открытия торжественно разбили тарелку фестиваля. Осколки поделили между собой режиссеры команд-участниц.

В этом году в рамках фестиваля дети будут снимать короткометражные фильмы на тему «Герой и время», в которых команды расскажут о литературных персонажах, фактах истории и культуры. 13 июля жители города и гости фестиваля смогут увидеть снятые командами картины и проголосовать за понравившийся фильм.

Также в программу фестиваля вошел конкурс полнометражных игровых фильмов для детей и семейного просмотра. Оценивать ленты будет жюри. За победу поборются картины «Части счастья, или Соль Фасоль Антресоль» режиссера Евгении Куль, «Белек» Дальмиры Тилепбергеновой, «Каждый мечтает о собаке» Ольги Беляевой, «Голова — жестянка» Ивана Капитонова, «Обе две» Владимира Котта. Жители и гости Ессентуков могут увидеть все картины в кинотеатре «Дружба», показы начались 7 июля.

На протяжении всего фестиваля будет открыт вернисаж молодых художников «Герой и время» в Ессентукском историко-краеведческом музее имени Шпаковского. С 7 по 11 июля в киноконцертном зале «Театр-парка» запланирована программа для детей и подростков. Также в Государственном музее-заповеднике имени Лермонтова и музее имени Шпаковского в дни фестиваля пройдут авторские и творческие программы, посвященные Александру Пушкину, Михаилу Лермонтову, Василию Шукшину и Константину Станиславскому.

Во время фестиваля в Ессентуках пройдут благотворительные спектакли, встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным, многочисленные мастер-классы, обсуждения фильмов в дискуссионном клубе, круглый стол и показ снятых командами-участницами короткометражных фильмов.

Фестиваль детского кино «Хрустальный источникъ» проводится уже во второй раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Церемония закрытия состоится в Ессентуках 13 июля.