Студия Skydance объединяется с Paramount

Совет директоров Paramount одобрил слияние со студией Skydance, в сотрудничестве с которой ранее были сняты фильмы "Топ Ган: Мэверик" и последние части боевика "Миссия невыполнима", сообщает The New York Times. Ранее была предпринята безуспешного объединения Paramount с Sony.

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Отмечается, что руководство объединенной студией будет поручено руководителю Skydance Дэвиду Эллисону.

"Учитывая изменения в отрасли, мы хотим укрепить Paramount в будущем", - прокомментировала причины сделки председатель совета директоров компании Шари Рэдстоун.



В последние годы позиции Paramount несколько пошатнулись, студия оказалась в тени Netflix и Amazon. Также в публикации отмечается, что компания переживает ряд внутренних конфликтов. Главным выгодоприобретателем от сделки журналисты называют саму 70-летнюю Рэдстоун, которая после сделки фактически отойдет от дел. А Дэвид Эллисон намерен провести в объединенной компании оптимизацию, которая вряд ли сделает его популярным среди сотрудников, попавших под сокращение, но это решение может быть положительно воспринято акционерами.