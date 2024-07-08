В Архангельске представили премьеру мультсериала к юбилею города

В Архангельске презентовали анимационный сериал к 440-летию города - "Архангельск. На крыльях истории" (6+). Над его созданием трудились более 100 детей и взрослых из девяти мультстудий столицы региона, Северодвинска, Коряжмы, Котласа, Верхнетоемского, Устьянского районов. Реализация проекта "Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы" стала возможной благодаря его победе в первом конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив в 2024 году.

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Пять с половиной месяцев команды из городов и поселков Архангельской области работали удаленно под руководством профессиональных режиссеров, сценаристов, художников-постановщиков студии "Союзмультфильм". Им помогали архангельские музыканты, композиторы, звукорежиссеры, литераторы и актеры. Автор литературной основы сериала - архангельский журналист Светлана Гаврилова. Консультировали авторов сотрудники архангельских музеев.

В каждой из трех серий показаны реальные личности - знаменитые северяне: кормчий Иван Седунов (Рябов) и его подвиг в Северной войне, художник и сказочник Степан Писахов, исследователи Арктики Владимир Русанов и ненецкий художник Тыко Вылка.

О супергероях, которые не носят плащи, зрителям рассказывают две чайки. Их создатель - мультипликатор Анна Ненажная, руководитель студии "Рыжий заяц" интеллектуального центра - библиотеки САФУ.

Чайка Адмирал несет мудрость на своих крыльях чаенышу-подростку Сене. Адмирал, разговаривающий голосом актера архангельского Молодежного театра, заслуженного артиста России Евгения Шкаева, объясняет, в честь кого названы некоторые улицы Архангельска. Других героев озвучивали актеры любительского театра-студии "Люди и лица" Ломоносовского Дворца культуры и детской Северной театральной школы. Оригинальную музыку писали музыканты арт-группы "Поморцы".

Сериал был готов за пять месяцев, каждая серия выполнена в разных техниках. Работа и координация между творческими группами проходила в онлайн-режиме.

"Все три серии создавались параллельно, приходилось держать большие объемы информации, для участников это было нелегко. Притом сроки были очень сжатыми, поэтому считаю, что нам удалось сотворить маленькое чудо", - отметила режиссер студии "Союзмультфильм", режиссер-постановщик мультсериала "Архангельск. На крыльях истории" Камила Эль-Хатиб.



Как рассказала организатор проекта, руководитель Поморского культурного фонда "Берегиня" Тамара Статикова, юные создатели сначала изучали краеведческий материал, а затем познавали премудрости мультипликации.

"Создание нашего мультсериала - это большое, серьезное коллективно-творческое дело, которое объединило юных мультипликаторов из пяти районов Архангельской области, где от труда каждого зависел общий успех", - прокомментировала руководитель проекта.



В юбилейные для Архангельска дни участники проекта собрались в столице Поморья, чтобы представить свою работу и встретиться со зрителями, ответить на их вопросы. В течение праздничной недели мультсериал трижды показывали на разных площадках города. Первыми его увидели самые взыскательные зрители - дети. На показ и встречу с создателями в новую архангельскую школу №7 пришли около 500 школьников, посещающих летние городские площадки. Затем торжественная премьера состоялась в Архангельском городском культурном центре. Также премьерный показ прошел на большой сцене под открытым небом уличного фестиваля "Белый июнь".

Мультсериал, созданный в подарок архангелогородцам на юбилей города, поддержала администрация Архангельска. На презентации участникам проекта вручили благодарственные письма от главы города Дмитрия Морева. А все юные зрители получили в подарок стикеры с забавными персонажами и кадрами из первого архангельского краеведческого мультфильма.

Скоро анимационный сериал "Архангельск. На крыльях истории" можно будет увидеть на региональном телевидении, а позже в открытом доступе - в социальных сетях.