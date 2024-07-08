В Москве представили сериал «Амура»

Приключенческая экшн-драма "Амура" была представлена на крупнейшем фестивале фантастики кино и компьютерных игр EpicCon, который прошел в Москве в эти выходные.

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Один из героев сериала, яркий медведь-рестлер, появился на фестивале, где был показан новый тизер-трейлер проекта, представил сериал и фотографировался с гостями.

Создатели пока не раскрывают, кто из актеров скрывается под маской медведя. Премьера "Амуры" состоится в онлайн-кинотеатре в этом году. Можно предположить, что сериал войдет в программу фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" и , скорее всего, появится осенью.