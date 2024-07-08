Новый сериал от Prime Video может составить конкуренцию «Бриджертонам»
Историческую мелодраму от Prime Video под названием «Моя леди Джейн», заработавшую 93% на Rotten Tomatoes, уже называют достойной заменой «Бриджертонов». Об этом сообщает Screen Rant.
Кинолента заняла четвертое место в топ-10 самых просматриваемых потоковых шоу на платформе (за период с 27 июня по 3 июля 2024 года), уступив «Медведю», «Презумпции невиновности» и «Пацанам».
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Сюжет сериала, стремительно набирающего популярность, следующий: леди Джейн Грей избегает казни и ведет веселую жизнь, полную приключений, любви и интриг.
Режиссировали сериал Джеми Бэббит и Стефан Шварц, в профессиональной копилке которых числятся проекты «Удивительная миссис Мейзел», «Силиконовая долина», «Клуб похитителей», «Пацаны» и «Декстер».
Главные роли исполнили Эмили Бейдер, Эдвард Блюмель, Анна Чэнселлор, Роб Брайдон и Кейт О’Флинн.
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