Новый сериал от Prime Video может составить конкуренцию «Бриджертонам»

Историческую мелодраму от Prime Video под названием «Моя леди Джейн», заработавшую 93% на Rotten Tomatoes, уже называют достойной заменой «Бриджертонов». Об этом сообщает Screen Rant.

© Кадр из сериала "Моя леди Джейн"

Кинолента заняла четвертое место в топ-10 самых просматриваемых потоковых шоу на платформе (за период с 27 июня по 3 июля 2024 года), уступив «Медведю», «Презумпции невиновности» и «Пацанам».

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Сюжет сериала, стремительно набирающего популярность, следующий: леди Джейн Грей избегает казни и ведет веселую жизнь, полную приключений, любви и интриг.

Режиссировали сериал Джеми Бэббит и Стефан Шварц, в профессиональной копилке которых числятся проекты «Удивительная миссис Мейзел», «Силиконовая долина», «Клуб похитителей», «Пацаны» и «Декстер».

Главные роли исполнили Эмили Бейдер, Эдвард Блюмель, Анна Чэнселлор, Роб Брайдон и Кейт О’Флинн.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что «Форс-мажоры» вновь набирают популярность.