Вышел трейлер нового сезона «Футурамы» — премьера состоится 29 июля

На YouTube-канале IGN появился трейлер 12-го сезона мультсериала «Футурама». Первый эпизод выйдет 29 июля на телеканале Hulu, всего запланировано 10 серий — вероятно, по одной в неделю.

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Судя по новым кадрам, Фрая и его друзей ждут новые путешествия по Вселенной, а также приключения на Земле и на Марсе. Робот Бендер встретит родственников, а Лилу и Эми ждут отдельные испытания.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Hulu.

«Футурама» вернулась в эфир летом 2023 года — спустя 10 лет после закрытия проекта. Зрители оценили 11-й сезон намного скромнее оригинального шоу, отмечая, что мультсериал потерял дух «Футурамы» и больше неспособен удивлять так, как делал это ранее.