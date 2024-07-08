Опубликован трейлер нового сезона «Футурамы»

Компания IGN опубликовала трейлер нового, двенадцатого сезона популярного научно-фантастического сериала «Футурама».

© Кадр из трейлера

Новые эпизоды выйдут уже в этом месяце – 29 июля. Они будут транслироваться на платформе Hulu.

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Синопсис следующий: «В этот раз наша героическая команда отправляется в головокружительные приключения, включающие в себя смертельные игры для вечеринок по случаю дня рождения, раскрытие секретов родовой деревни роботов Бендеров и правдивую историю появления кофеина. Не обойдется, конечно же, и без новых поворотов в развитии романа главных героев».

История «Футурамы» началась в далеком 1999 году. В 2001 году сериал начали транслировать в России.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что новый сериал от Prime Video может составить конкуренцию «Бриджертонам».