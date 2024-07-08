Вышел трейлер технохоррора от создателя "Американского пирога" и "Сумерек"

Вышел первый трейлер фантастического фильма ужасов AfrAId (у проекта пока нет официального русского названия).

© Кадр из трейлера «AfrAId»

Лента рассказывает про семью, выбранную для тестирования нового цифрового мультизадачного устройства-помощника AIA, призванного облегчать людям жизнь. При этом довольно быстро тестировщики понимают, что ИИ берет на себя, похоже, слишком много незадокументированных в ТТХ полномочий.

Режиссер и сценарист - номинант премии "Оскар" Крис Вайц, работавший над линейкой "Американский пирог" (18+) и проектом "Сумерки. Сага. Новолуние" (18+). В главных ролях - Джон Чо и Кэтрин Уотерстон.

Релиз - 30 августа.