Вышел трейлер технохоррора от создателя "Американского пирога" и "Сумерек"
Вышел первый трейлер фантастического фильма ужасов AfrAId (у проекта пока нет официального русского названия).
Лента рассказывает про семью, выбранную для тестирования нового цифрового мультизадачного устройства-помощника AIA, призванного облегчать людям жизнь. При этом довольно быстро тестировщики понимают, что ИИ берет на себя, похоже, слишком много незадокументированных в ТТХ полномочий.
Режиссер и сценарист - номинант премии "Оскар" Крис Вайц, работавший над линейкой "Американский пирог" (18+) и проектом "Сумерки. Сага. Новолуние" (18+). В главных ролях - Джон Чо и Кэтрин Уотерстон.
Релиз - 30 августа.