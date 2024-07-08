Фильм-участник Венецианского кинофестиваля «Предчувствие» выйдет в РФ онлайн

Премьера футуристической драмы "Предчувствие" (18+), участвовавшей в основном конкурсе 80-го Венецианского кинофестиваля, состоится 11 июля в онлайн-кинотеатре KION. Опубликован русский трейлер (18+).

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Режиссером фильма стал Бертран Бонелло, участник и призер международных кинофестивалей.

Действие разворачивается в 2044-й году. Из-за развития технологий никакой работы для большинства людей не осталось, улицы городов опустели. Девушка Габриэль трудится надзирательницей какого-то сложного механизма и чувствует себя глубоко несчастной. Ее проблему может решить процедура "очистки" ДНК: специальный аппарат погружает человека в сон и предлагает пережить травмирующие воспоминания прошлых реинкарнаций.

Габриэль соглашается на лечение и погружается в жизни своих версий 1910-го года и 2014-го. Оказывается, что Габриэль начала XX века известна по всему Парижу в качестве талантливой пианистки. На одном из светских раутов девушка знакомится с обворожительным Луи и решает сбежать с ним от своего мужа. Габриэль начала XXI века совсем другая: она начинающая актриса без больших контрактов, присматривающая за домами богатых людей в их отсутствие. В один момент за ней устраивает слежку подозрительный молодой человек Луи, снимающий пугающие видео о ненависти к женскому роду.

В ролях: Леа Сейду, Джордж Маккэй, Гуслаги Маланга, Даша Некрасова и Мартин Скали.

Картина получила приз "Лучшая женскую роль" на международном кинофестивале в Вальядолиде. Одна из частей фильма основана на новелле Генри Джеймса "Зверь в чаще".