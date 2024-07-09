Режиссерские работы Карена Шахназарова на «Мосфильме»

Карен Шахназаров – один из ключевых режиссеров советской перестройки и новой России. Он начал карьеру в 1976 году на «Мосфильме» и связал с этим местом свою жизнь. С 1998 года Карен Георгиевич – генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм». В честь дня рождения мэтра отечественной киноиндустрии MIR24.TV вспоминает культовые картины, снятые им на главной Московской киностудии.

«Мы из джаза», 1983

6 июня 1983 года на экраны вышел фильм «Мы из джаза». До этого у режиссера было только две картины: короткометражка «Шире шаг, маэстро!» – выпускная работа для ВГИКа по роману Василия Шукшина с ним же в главной роли. А также сатирическая комедия «Добряки», снятая уже на «Мосфильме», но не принесшая режиссеру успеха. После неудачи «Добряков» Шахназаров даже думал уйти из кино. Однако его вдохновила передача о советских джазменах – в голову пришел новый гениальный сценарий. Он подал на «Мосфильме» заявку на съемки фильма «Джаз на повороте», позже название поменялось на «Оркестр-переполох», а уже на экраны вышел всем известный «Мы из джаза».

Предполагалось, что в основу сюжета ляжет биография Леонида Утесова – артиста и исполнителя, который в конце 1920-х основал ансамбль «Теа-джаз». Но Утесов не согласился на сотрудничество. Тогда Шахназаров со сценаристом Александром Бородянским стали собирать истории разных музыкантов того периода. Больше всего им удалось выведать у Александра Варламова – пионера советского джаза, руководившего джаз-оркестрами. Многие истории стали основой сценария, а Варламов стал прообразом главного героя Кости Иванова.



Фильм рассказывает историю студента Одесского музыкального техникума, которого сыграл Игорь Скляр. Герой увлекся джазом, но в советской России это направление считалось вредоносным влиянием Запада. Костю выгоняют из техникума, но тот не сдается и создает свой джаз-бенд. И тут начинаются главные приключения.

Сценарий переписывался, по слухам, 15 раз – многие моменты не одобрял худсовет. На съемки выделили скромный бюджет – всего 400 тысяч рублей. Но даже с такой небольшой суммой и препятствиями в виде цензуры молодые кинематографисты отлично справились с задачей. «Мы из джаза» был популярен в прокате. Но главный показатель успеха – то, что фильм любят и смотрят до сих пор.

«Зимний вечер в Гаграх», 1985

После успеха «Мы из джаза» режиссер решил продолжить тему. Музыкальная лирическая комедия «Зимний вечер в Гаграх» вышла 8 декабря 1985 года. Картина рассказывает историю жизни некогда известного мастера чечетки, который после волны успеха канул в небытие. У героя был реальный прототип – кумир 50-х Алексей Беглов. Это один из первых советских мастеров чечетки, лауреат Сталинской премии, в свое время он выступал с оркестром Эдди Рознера. Шахназаров познакомился с Алексеем на съемках фильма «Мы из джаза» – там танцор учил степу Игоря Скляра и Александра Панкратова-Черного.

Главную роль исполнил Евгений Евстигнеев. Также в актерский состав вошли Наталья Гундарева, Сергей Никоненко, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Александр Панкратов-Черный и другие. К слову, с Панкратовым-Черным у Шахназарова был плодотворный творческий тандем: актер снимался во многих фильмах режиссера. Съемки проходили в Москве, Гаграх и Одессе. В первые дни картину в советских кинотеатрах посмотрели более 12 миллионов зрителей.

29 декабря 1986 года на экраны вышла трагикомедия «Курьер». Нестандартная советская картина, воплотившая дух перестройки. В ней главный герой Иван Мирошников – бунтарь и мечтатель, совсем непохожий на стандартного советского героя. Эту роль исполнил Федор Дунаевский.

По сюжету Иван окончил школу и теперь перед ним встал выбор, с чем связать свою жизнь. Никуда не поступив, он шатается по Москве, работая курьером научного журнала. Иван относится ко всему несерьезно, много шутит и говорит абсурдные вещи, вводя окружающих в замешательство. Однажды Иван встречает Катю, дочь профессора. У нее есть все: большой дом, интеллигентная семья, планы на будущее. Но она, как и Ваня, растеряна. Весь фильм взрослые пытаются помочь молодежи как могут – вразумить, научить, наставить на верный, как им кажется, путь. Но Иван и Катя разочарованы в идеалах взрослого мира. И в этом контексте считывается разочарование народа в советских идеалах. С «Курьера» началось кино перестройки.

Фильм снят по повести «Курьер», которую Шахназаров написал в кризисный момент – для себя и всей страны – в 1982 году. Тогда руководство не пропускало новые идеи, бюрократия отнимала силы и отбивала желание работать. Тогда на свет родилась история о молодом человеке, который мечтал о великом и был непонят миром «взрослых и серьезных людей». Вместе со сценаристом Александром Бородянским был написан сценарий и предоставлен руководству «Мосфильма». На удивление, добро на съемки дали довольно быстро.



«Цареубийца», 1991

Историко-психологическая драма с символичным названием вышла в 1991-м – в последний год существования СССР. В картине была раскрыта популярная в то время тема – убийство семьи последнего российского императора Николая II в Екатеринбурге. Съемки проходили рядом с местом расстрела. Фильм пронизан мистической и мрачной атмосферой благодаря серым видам уральской столицы.

В ленте снялись мастодонты советского кино: Олег Янковский, Армен Джигарханян, Юрий Шерстнев. Также в состав актеров вошла голливудская звезда – актер Малькольм Макдауэлл, известный многим главной ролью в фильме «Заводной апельсин».

По сюжету из Москвы в провинциальный городок приезжает психиатр Смирнов, чтобы занять пост главного врача психиатрической клиники. В учреждении лежит пациент, утверждающий, что он убийца последнего русского императора Юровский. История обретает новый поворот, когда врач проводит шоковую терапию. Смирнов понимает, что цареубийца оказался всего лишь винтиком в безжалостной машине революции.



Картина снималась «Мосфильмом» совместно со «Спек групп». Британская компания оплатила гонорар Малкольма Макдауэлла. Съемки длились всего восемь недель. После участия зарубежной звезды с «Мосфильмом» захотел поработать сам Аль Пачино. Лента «Цареубийца» стала сильным завершением советского периода творчества Карена Шахназарова и всего кино эпохи перестройки.