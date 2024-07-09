Warner Bros. отказались от сериала про лечебницу Аркхэм

Студия Warner Bros. всё же решила не снимать сериал о психиатрической лечебнице Аркхэм, известной нам по вселенной Бэтмена. Несостоявшееся шоу о злодеях должно было выйти на стриминговом сервисе Max. За разработку отвечал шоураннер Антонио Кампос, известный нам по лентам «Дьявол всегда здесь» с Томом Холландом и Робертом Паттинсоном и проекту «Лестница».

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Причина остановки проекта пока неизвестна, но не исключено, что работа может быть возобновлена. Впервые об адаптации заговорили ещё в 2020 году. Тогда команда планировала выпустить сериал о сотрудниках полиции Готэма из «Бэтмена» Мэтта Ривза. В касте также был задействован режиссёр и сценарист «Клана Сопрано» Теренс Уинтер. После его на посту сменил Джо Бартон, который тоже ушёл спустя три месяца.