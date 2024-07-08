Опубликован первый тизер-трейлер сериала об Агате Харкнесс

Студия Marvel Entertainment выпустила первый тизер-трейлер сериала об Агате Харкнесс под названием «Агата: Дневники Даркхолда».

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Два премьерных эпизода киноленты можно будет посмотреть 18 сентября на DisneyPlus.

Главную роль в сериале исполнит Кэтрин Хан. Компанию на экране ей составят Джо Лок, Пэтти ЛюПон, Обри Плаза и другие известные актеры.

Режиссируют проект Ганджа Монтейру, Рэйчел Голдберг и Жаклин Шеффер, в профессиональной копилке которых числятся «Уэнсдэй», «Поколение «Ви»» и «Ванда/Вижн».

Ранее «Рамблер» показывал трейлер нового сезона «Футурамы».