Режиссёр мультфильма «Гадкий я 4» намекнул на выход пятой части серии

Ожидаемый мультфильм «Гадкий я 4» вышел на большие экраны по всему миру 3 июля. До России картина должна была добраться 6 числа, однако что-то пошло не по плану. Теперь объявлена новая дата премьеры — кинотеатры начали возвращать сеансы на субботу 13 июля. Где-то билеты уже можно приобрести. Источник: Telegram / Продажа билетов на мультфильм «Гадкий я 4» По миру комедия окупилась за первый же уик-энд в прокате. Сборы составили около 230 миллионов долларов при бюджете в $100 млн. В «Гадком я 4» Грю, ставший агентом Антизлодейской лиги, и его домочадцы будут спасаться от беглого преступника Максима Ле Маля и его возлюбленной Валентины. Проблем добавит и новый член семьи — Грю-младший. Заглавное фото: YouTube