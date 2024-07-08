Забытый хоррор 2022 года со звездой «Уэнсдэй» вновь набирает популярность

Хоррор «Х», вышедший в прокат в 2022 году, вновь набирает популярность на стриминговых сервисах. Об этом сообщает Screen Rant.

© Кадр из фильма "Х"

Кинолента заняла седьмое место среди самых просматриваемых фильмов на стриминговых сервисах в США в период с 27 июня по 23 июля. Причиной такого успеха стал выход в прокат фильма «Максин XXX», который продолжает историю персонажа Мии Гот после травматических событий.

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Главные роли в «Х», помимо Гот, исполнили Дженна Ортега, Бриттани Сноу, Кид Кади и Мартин Хендерсон.

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