Marvel показала тизер сериала «Это все Агата» про ведьму из «Ванда/Вижн»

Создатели предстоящего сериала «Это всё Агата» (Agatha All Along) показали видео с первыми кадрами и атмосферный постер нового проекта во вселенной Marvel.

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Шоу расскажет историю главной злодейки из сериала «Ванда/Вижн» 2021 года. К роли ведьмы Агаты Харкнесс вернётся Кэтрин Хан, также известная по ролям в серии фильмов «Монстры на каникулах» и детективе «Достать ножи».

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Премьера проекта состоится 18 сентября 2024 года на стриминговом сервиса Disney+. Сюжет расскажет, как Агата потеряла все свои силы, но готова пройти серию ритуальных испытаний, чтобы вернуть свою мощь.