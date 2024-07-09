Принц Уильям появится в новом документальном фильме

Принц Уильям выходит на авансцену перед камерой, предоставляя редкий, закулисный взгляд на одну из своих самых амбициозных инициатив. Программа принца Уэльского Homewards, направленная на искоренение бездомности, будет освящена в захватывающем двухсерийном документальном сериале для ITV, который выйдет в эфир на ITV1 и ITVX этой осенью.

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Шоу под названием «Принц Уильям: мы можем покончить с бездомностью» расскажет о первом годе реализации этой пятилетней инициативы. Зрители будут следить за 42-летним принцем Уильямом, который запускает проект Homewards по всей Великобритании, рассказывая истории людей, столкнувшихся с проблемой бездомности, и тех, кто смог её преодолеть. Документальный фильм также поведает об усилиях известных активистов и руководителей проектов по борьбе с бездомностью в нескольких ключевых местах: Абердин, Борнмут, Крайстчерч и Пул, Ламбет, Ньюпорт, Северная Ирландия и Шеффилд.

Стремление Уильяма покончить с бездомностью глубоко укоренилось в ценностях, привитых ему его матерью, принцессой Дианой. С юных лет леди Ди старалась познакомить своих сыновей с реалиями жизни за пределами королевской семьи. Она верила в важность сострадания и сопереживания, а также часто брала Уильяма и его брата, принца Гарри, с собой на непубличные визиты в приюты для бездомных. Этот опыт произвёл на Уильяма неизгладимое впечатление, сформировав его представление о людях без крова и подогрев желание изменить ситуацию к лучшему. Как и его мама, он стал меценатом благотворительной организации Centrepoint, помогающей бездомным. Режиссёр Лео Берли, удостоенный премии BAFTA, уже дал свой комментарий:

«Мы следили за принцем Уильямом и Королевским фондом на протяжении первого года программы Homewards. Мы услышали несколько невероятно трогательных историй от людей по всей стране, столкнувшихся с проблемой бездомности. Документальный фильм рисует картину бездомности по всей Великобритании: от уличных бездомных в Ньюпорте до семей, живущих во временном жилье в Шеффилде, и молодых бездомных в Абердине, мы работаем со многими людьми, которые никогда не ожидали, что им придётся остаться без дома. Все, кого мы снимали, приветствовали то внимание, которое принц Уильям и Homewards уделяют кризису в Великобритании», — сказал он.



Программа Homewards, основанная принцем Уильямом и Королевским фондом в июне 2023 года, направлена на то, чтобы сделать бездомность кратковременной и неповторяющейся. Работая с несколькими населенными пунктами по всей Великобритании, программа разрабатывает инновационные решения, которые могут быть распространены на всю страну. Цель инициативы — добиться долгосрочных перемен и навсегда покончить с этим пороком общества.

Уильям ранее говорил, что ведёт открытый диалог со своими детьми о проблеме бездомности. Принц Уэльский, отец 10-летнего принца Джорджа, 9-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи, поделился, что обсуждает эту тему со своими детьми во время школьных прогулок.

«Они вырастут с пониманием того, что некоторым из нас очень повезло, некоторым нужна помощь, а некоторые должны делать больше и помогать другим улучшать свою жизнь», — сказал Уильям.



В дополнение к документальному фильму, Homewards анонсировал выставку, которая использует силу искусства, чтобы углубить понимание проблемы бездомности и вдохнуть оптимизм в её решение. Эта художественная экспозиция продемонстрирует сложность проблемы по всей стране и предоставит публике возможность познакомиться с историями тех, кого она затронула.