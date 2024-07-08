Режиссер Лунгин заявил, что снимать кино про СВО еще рано

Снимать художественные фильмы о специальной военной операции на Украине преждевременно, считает режиссер, народный артист России Павел Лунгин. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

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По словам Лунгина, время для серьезного фильма о СВО «еще не пришло».

«Боюсь, что сейчас на эту тему будут делать фильмы очень быстро и однозначно. И в результате большую серьезную тему просто загубят», — отметил кинематографист.



Режиссер подчеркнул, что это «большая история со сложными реальными переживаниями», подобные потрясения всегда вызывают реакцию в искусстве: например, после Гражданской войны в России произошел мощный культурный всплеск. Однако сейчас следует решать «текущие задачи», считает Лунгин.

«Можно о многом рассказать. Например, как живет город Белгород, который... обстреливается», — предложил режиссер.



Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что ведомство продолжает активную работу с учетом запроса на фильмы патриотической направленности и на героизацию ветеранов СВО. Так, совместно с Фондом кино Минкульт запустил в прокат документальные фильмы о спецоперации и ряд посвященных ей художественных картин, пишет RT.