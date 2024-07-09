В регионах РФ кинопроизводителям планируют выплатить 304 млн рублей

В российских регионах в 2024 году планируется выделить кинопроизводителям 304 млн рублей на компенсацию части затрат на съемки фильмов на их территориях (рибейтов). Такие данные привел на пленарном заседании стартовавшего в Светлогорске Калининградской области форуме регионального кино "Новый вектор" его руководитель, член совета Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Дмитрий Якунин.

Исследование было проведено ФПРК совместно с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

"Мы посчитали те рибейты, которые выделены регионами в 2023 году. <...> Эта сумма - 279 млн рублей - выделена региональными властями на рибейты. <...> И в 2024 году запланировано даже больше", - сказал Якунин, представив результаты исследования, согласно которым запланированная сумма рибейтов на 2024 год в регионах составляет 304 млн рублей.



В пятерку лидеров по общим суммам рибейтов в 2023 году вошли Краснодарский край (46 млн рублей), ХМАО (44,6 млн рублей), Новгородская область (40 млн рублей), Свердловская и Калининградская области (22,5 млн и 21,8 млн рублей соответственно). Наибольшие суммы на компенсацию части затрат кинопроизводителей в 2024 году, согласно данным, приведенным Якуниным, планируют направить в Красноярский край, ХМАО и Калининградскую область (по 50 млн рублей), а также в Краснодарский и Приморский края (49 млн и 30 млн рублей соответственно).

Якунин отметил, что гораздо меньшие суммы выделяются в регионах на поддержку региональных киностудий. Так в 2023-2024 годах на эти цели было направлено суммарно 103,17 млн рублей в 10 регионах страны. При этом лидером стала Республика Башкортостан, на долю которого пришлось 50 млн рублей. Он отметил важность поддержки регионами своих кинокомпаний, заметив, что это станет точкой роста регионального кино. Федеральную поддержку, как отметил Якунин, в 2023 году получили четыре проекта региональных студий. При этом он обратил внимание на тенденцию роста присутствия регионального кино в федеральном кинопрокате. В 2023 году это были шесть региональных проекта.

"Очень здорово, что вся страна смотрит фильмы региональных студий", - подчеркнул он.



Касаясь проблем, с которыми сталкиваются региональные киностудии, Якунин отметил нехватку кадров, отсутствие постоянного финансирования, слабую техническую базу, отсутствие каналов дистрибуции, недостаток образовательных программ. Форум регионального кино "Новый вектор" создан для обсуждения этих проблем, поиска путей их решения, отметил он. Будущее российского кино - в синергии больших актеров, опытных режиссеров, продюсеров и энтузиастов, которые любят снимать кино, которым есть что сказать, заключил он.

О форуме

Форум "Новый вектор" впервые прошел в Калининграде и Светлогорске в 2023 году. Он стал единственной отечественной отраслевой площадкой, на которой одновременно собираются представители кинокомиссий, действующих в регионах, федеральные эксперты, региональные продюсеры и режиссеры. В 2024 году форум расширил географию и проходит на четырех площадках. Зимой форум прошел в Алтайском крае, в начале июня - в Ставропольском крае. Завершит свою работу "Новый вектор" в Республике Бурятия в сентябре 2024 года.

Форум организован Фондом поддержки регионального кинематографа, АНО "Фестивальная дирекция", при поддержке правительства Калининградской области, Президентского фонда культурных инициатив, Союза кинематографистов России и Министерства культуры РФ.