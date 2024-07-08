Гонщик болида превратится в водителя полицейского авто в сериале «Краш»

Съёмки нового детектива «Краш» с Юрием Дейнекиным в главной роли стартовали в Санкт-Петербурге. В центре сюжета – прирождённый гонщик и талантливый автомеханик Сергей Крашенников по прозвищу Краш, который волей случая становится водителем полицейского авто. Теперь вместо гонок по ночному городу главный герой вынужден заниматься не только «текучкой», но и взяться за расследование страшной аварии, в которой погибли родители его девушки.

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Сергей Крашенников (Юрий Дейнекин) по прозвищу Краш – бессменный победитель ночных любительских гонок. После очередного триумфа вместе со своей любимой девушкой Таней (Алина Дулова) он решает прокатиться по ночному городу и становится свидетелем страшной аварии. Влюблённые решают скрыться с места происшествия, а позже становится ясно, что в автокатастрофе погибли родители Тани – известный бизнесмен Валентин Павлов и его супруга. Виновным признают водителя второй машины, но Таня винит во всём Краша и вычёркивает его из своей жизни.

После происшествия Краш бросает институт и уходит в армию, а позже устраивается на работу водителем полицейской машины. Парень хочет выяснить, что произошло в ту роковую ночь, и вернуть Таню. Любовь к скорости побуждает Краша прокачивать машину до состояния гоночного болида. Также он успешно помогает следователям с текущими делами, поэтому ему предлагают вступить в ряды правоохранительных органов. Вскоре полиция начинает подозревать, что за всеми недавними преступлениями стоит одна и та же организованная банда. Крашу предстоит во всём разобраться и вывести преступников на чистую воду.

В сериале также снимаются Алексей Шевченков, Шамиль Мухамедов, Владимир Маслаков, Сергей Колос, Сергей Мардарь, Олег Масленников-Войтов, Кирилл Ульянов, Ирина Чериченко, Екатерина Решетникова, Валерия Кокшарова и другие.