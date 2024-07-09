Режиссер фильма «Грань будущего» всё ещё надеется снять продолжение

«Грань будущего» — фантастический боевик 2014 года, который тепло приняли, однако лента так и не получила продолжения. По словам режиссёра картины Дага Лаймана, он всё ещё надеется снять сиквел. Притом Том Круз, который сыграл главную роль, горит тем же желанием.

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По словам Лаймана, недавно он пересмотрел ленту с Крузом. Картина осталась такой же отличной, как и много лет назад, отметил постановщик.

Мы до сих пор говорим об этом. Мы любим этот мир. Мы с Томом пересмотрели его два месяца назад, потому что я не видел его около десяти лет. Я подумал: «Вау, это действительно классный фильм».



Кинокомпания Warner Bros. работала над продолжением ленты, однако она так и не добралась до какого-либо этапа производства.