В сериале про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем будет восемь серий

В свежем интервью Николас Кейдж немного рассказал о сериале про нуарного Человека-паука. Как выяснилось, всего в нём будет восемь эпизодов.

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Ещё Кейдж рассказал, что прошёл цифровое сканирование для съёмок в шоу. По словам актёра, подобное его пугает, поэтому он в шутку попросил ничего не делать с его телом и лицом после смерти.

Я не хочу, чтобы вы что-либо делали с моим лицом и телом, когда я умру. Я в ужасе от этого. Я очень открыто об этом говорил. Всё, что я думаю про цифровой ИИ, всё ужасно.

Сериал создаётся для онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video, однако дата выхода ещё неизвестна, поскольку сейчас идут подготовительные работы — официально даже актёров не подобрали. Съёмки стартуют в сентябре.