В Ингушетии снимают спецсерии детектива «‎Наш спецназ» о работе бойцов СОБРа

В Ингушетии стартовали съемки специальных, выездных серий детективного сериала "Наш спецназ", производством которого занимается кинокомпания "Триикс Медиа" по заказу Пятого канала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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В кинокомпании уточнили, что работа съемочной группы продлится до конца июля.

"Для съемок картины были выбраны самые живописные локации Ингушетии. Актеры из Петербурга с нетерпением ждали этой экспедиции", - сказали в "Триикс Медиа".



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"Это другая атмосфера, другие пейзажи, истории, в которые наши персонажи попадут буквально с самого начала. Наш внешний вид и костюмы тоже изменятся, но это секрет. Уверен на все 100%, что зрители Пятого канала получат удовольствие от просмотра выездных эпизодов. Серии в Ингушетии будут жаркими - во всех смыслах!", - рассказал исполнитель одной из главных ролей Никита Василевский.



Режиссером спецсерий стал Виктор Шкуратов, сценарист - Андрей Лариков. Продюсерами выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов и Марина Белова.

Выездные спецсерии из Ингушетии зрители Пятого канала увидят в новом телевизионном сезоне.

Кинематограф в регионе

"Наш спецназ" не первый сериал "Триикс Медиа" по заказу петербургского Пятого канала, для которого снимались и снимаются выездные серии. Ранее такие съемки для других своих проектов компания проводила в Красноярском крае, Ульяновске, Крыму, Вологде, Пскове, Выборге, Тихвине и других регионах.

"Уникальная природа, потрясающие пейзажи, богатое культурное наследие и атмосфера Ингушетии сыграли важную роль в выборе новой точки на кинокарте телеканала", - отметили производители многосерийного детектива.



Как заявил ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов, реализация таких проектов положительно влияет на развитие регионального кинематографа.

"Мы уделяем значительное внимание развитию кинематографа в нашем регионе, что способствует привлечению федеральных кинокомпаний для съемок в Ингушетии. Это уникальный шанс для наших артистов заявить о себе на всю Россию, для наших специалистов киноиндустрии - получить бесценный опыт, а также замечательная возможность для зрителей страны увидеть красоту нашей республики, чтобы потом приехать сюда, пройти по знаковым местам и туристическим маршрутам. Благодарю Пятый канал и кинокомпанию "Триикс Медиа" за поддержку регионального кинематографа", - отметил он.



"Триикс Медиа" - одна из крупнейших российских продюсерских компаний полного цикла, созданная в 2006 году. Ее фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным "Национальной Медиа Группы", находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.