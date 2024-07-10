Книга-путеводитель Павла Басинского по "Анне Карениной" вышла в формате кино

В начале июля в "Редакции Елены Шубиной" в серии "Кинобестселлеры" переиздали книгу Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной". Это издание вышло в кинообложке.

© Российская Газета

"Подлинная история Анны Карениной" - своего рода путеводитель по роману Льва Толстого. Подробный и глубокий разговор о книге и ее героях, который Павел Басинский ведет, с одной стороны, на равных с читателем, с простой человеческой интонацией, с другой - как специалист, знаток творчества Льва Толстого. Автор помогает себе и читателю лучше понять феномен "Анны Карениной".

Басинский подсвечивает факты и обстоятельства, которые открывают для читателя роман заново. Читатели понимают, как выстроена система "зеркал" в романе - почему уже в самом его начале предвосхищен трагический конец ("Поезда и метели", "Сердце матери"); почему так важно противопоставление Москвы и Петербурга; почему при прочтении сцены скачек происходит эффект того, что совершилось "что-то ужасное"; почему для чтения "Анны Карениной" важно знать прозу Пушкина и многое другое.