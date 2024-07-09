Стартовали съемки нового фантастического сериала с Олегом Гаркушей

Стартовали съемки нового приключенческого фантастического сериала "Академия Дружбы". Фэнтези и фантастика - сегодня трендовые жанры в кинематографе, как и сказки. Сериал рассказывает о компании подростков, которые спасают мир от искусственного интеллекта.

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Главные герои - избалованные славой актеры телесериала - неожиданно оказываются в 2084 году, где их принимают за настоящих супергероев. Миром правит Искусственный Интеллект, все взрослые исчезли и дети будущего - ровесники героев - нуждаются в помощи. У юных актеров есть всего 48 часов, чтобы пройти множество испытаний, разгадать тайны, помочь детям и вернуться в свое время. Смогут ли они справиться с испытаниями, проявить мужество и смекалку, и доказать, что настоящие друзья могут преодолеть любые трудности?

В ролях молодые актеры Игнат Подобед, Влад Фельдман, Катя Капкина, Алена Глебова, а также фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша.

"С "Академией Дружбы" мы хотели создать что-то большее, чем просто очередной приключенческий сериал. Наша цель - показать, что даже в самых трудных ситуациях дружба и вера в себя могут творить чудеса. Актеры, привыкшие к уютным гримеркам, вынуждены спасать мир - это тот случай, когда жизнь действительно подражает искусству. Мы надеемся, что этот сериал вдохновит наших зрителей верить в свои силы и всегда поддерживать друг друга", - говорит режиссер Александр Соловьев.



Съемки проходят в различных локациях, включая Музей военно-морского флота в Кронштадте, Борницкий карьер под Гатчиной и заброшенные научно-исследовательские институты в Ленинградской области.

Сериал снимается при поддержке Института развития интернета.