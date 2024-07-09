Мультфильм «Гарфилд в кино» слили в Сеть в хорошем качестве

Вышедший в прокат 24 мая мультфильм «Гарфилд в кино» появился в Сети в 4K-качестве и с русским дубляжом от студии MovieDalen.

© кадр из фильма

Примечательно, что цифровая версия утекла раньше своей официальной премьеры в онлайн-кинотеатрах.«Гарфилд в кино» стал перезапуском знаменитой анимационной серии о пухлом коте Гарфилде. Благодаря пиратам мультфильм можно посмотреть бесплатно в хорошем качестве и на русском языке.

«Гарфилд в кино» стал финансово успешной картиной, собрав в прокате $240 млн при бюджете в $60 млн. Этому, несомненно, поспособствовал актер Крис Пратт, прекрасно вжившийся в роль рыжего кота.