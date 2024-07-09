Сериал «Клюквенный щербет», 3-й сезон: что известно о продолжении

7 июня 2024 года в эфир вышла финальная серия второго сезона «Клюквенного щербета» — турецкого сериала и хита российских стримингов. Это своеобразное переосмысление «Ромео и Джульетты» — история о влюбленных из разных сословий и родне, пытающейся разрушить их союз. При этом в сериале много харизматичных второстепенных героев, чьи сюжетные линии ничем не уступают основной. «Лента.ру» напоминает, чем закончился второй сезон «Клюквенного щербета», а также раскрывает дату выхода, актерский состав и детали сюжета третьего сезона сериала.

«Клюквенный щербет», 3-й сезон: главное

Оригинальное название: Kızılcık Şerbeti

Страна: Турция

Режиссер: Кетджхе

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: мелодрама, драма, комедия

Сколько серий: 66 (2-го сезона)

Длительность одной серии: ~2 часа

Когда вышла первая серия сериала: 2022 год

Когда выйдет третий сезон: 2024 год

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Рейтинг IMDb: 5.8

В ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман и другие

Дата выхода

Информация о том, что сериал «Клюквенный щербет» получит продолжение, появилась в январе 2024 года — за полгода до выхода финальной серии второго сезона.

Дата премьеры третьего сезона «Клюквенного щербета» пока неизвестна. Продолжение может выйти уже в 2024 году



Создатели пока не раскрывают, когда состоится премьера третьего сезона шоу. Однако СМИ предполагают, что продолжение проекта выйдет осенью 2024-го. IMDb и вовсе называет конкретную дату выхода — по данным портала, зрители увидят продолжение «Клюквенного щербета» уже 20 сентября 2024 года.

Интересно, что турецкий сериал, который пользуется большой популярностью в России, остался практически незамеченным в других странах.

На «Кинопоиске» оценку «Клюквенному щербету» поставили более ста тысяч человек, а вот на зарубежном киноагрегаторе IMDb его оценили всего три с половиной тысячи зрителей.

При этом заметно различается и восприятие шоу — в России его оценивают на 8.3 из 10, тогда как за рубежом «Клюквенному щербету» ставят всего 5.8 баллов.

Производство

Третий сезон «Красного щербета», как и предыдущие части шоу, будет снимать Кетджхе (настоящее имя — Хакан Кырвавач). Это режиссер, создавший еще одну популярную турецкую мелодраму — сериал «Красивее, чем ты».

Сценаристами шоу вновь выступят Эзги Айяз, Зейнеп Гюр и Мелис Дживелек — последний работал над «Моей левой половинкой» и «Запретным плодом».

Производство третьего сезона «Клюквенного щербета» пока не началось



Скорее всего, в новом сезоне шоу, как и в предыдущих, будет около тридцати серий. Напомним, первая часть «Клюквенного щербета» состояла из 29 эпизодов, а второй сезон сериала — из 37. Хронометраж серий, вероятно, тоже останется неизменным и составит около двух часов.

Сюжет

Сериал «Клюквенный щербет» рассказывает историю двух влюбленных, которые стараются быть вместе, несмотря на обстоятельства. Одновременно с этим родственники героев с противоположными взглядами на жизнь — своеобразные Монтекки и Капулетти — пытаются смириться с выбором детей и научиться сосуществовать.

О чем сериал «Клюквенный щербет» Фатих (Догукан Гюнгер) — выходец из консервативной семьи, в которой придерживаются традиций и верят в безграничную силу патриархата. Дога (Сыла Тюркоглу) — прогрессивная девушка, мама которой руководит школой и верит в то, что женщины способны сами определять свою судьбу. Влюбленные не собираются отказываться от своих чувств, поэтому их семьям приходится находить компромиссы, чтобы помочь любимым детям обрести счастье. В итоге, Фатих и Дога решают сыграть свадьбу, а незапланированная беременность только укрепляет их решение. Однако семейное счастье пары находится под большим вопросом — усвоенное с детства воспитание слишком сильно влияет на поступки.



Информации о том, что ждет зрителей в третьем сезоне сериала, нет. Скорее всего, создатели продолжат развивать сюжетные линии, на которых был сделан акцент в предыдущих сериях «Клюквенного щербета», однако детали пока не разглашаются.

Чем закончился второй сезон «Клюквенного щербета» Беременная Алев (Мюжде Узман) осознала, что Абдуллах Унал никогда не бросит жену ради нее. Женщина уехала в Германию — неизвестно, увидятся ли Алев и Абдуллах вновь. Бабушка Сонмез (Алие Узунатаган) устала от вечной вражды семей и решила отправиться в кругосветное путешествие. Нурсема (Джерен Ялазоглу) не пришла на встречу с Рюзгяром (Йигит Киразджи), который собирался сделать ей предложение. Разочарованный мужчина решил оставить возлюбленную. Уналы все же узнали об измене новой избранницы Фатиха, когда Нилай показала им фото с поцелуем Геркем и Омера. Из-за этого в доме Уналов начался очередной конфликт. Во время ссоры Геркем (Озге Озаджар) убежала на второй этаж и загадочным образом упала с балкона, на котором в это время стоял Фатих. Влюбленная Дога продолжила принимать ухаживания Гирая (Каан Ташанер), не подозревая о том, что его действиями руководит загадочная женщина. Во втором сезоне Дога также потеряла одного ребенка, а Фатих пытался забрать второго с помощью обмана и подкупа.



Актерский состав

После финала второго сезона стало известно, что в продолжении «Клюквенного щербета» не появятся сразу пять значимых персонажей:

Алев (Мюжде Узман) — сестра Кывылджим и тетя Доги;

Умут (Серкан Тынмаз) — бывший муж Нурсемы;

Рюзгар (Йигит Киразджи) — бывший Алев, влюбленный в Нурсему;

Чимен (Селин Тюркмен) — младшая сестра Доги;

Сонмез (Алие Узунатаган) — бабушка Доги и Чимен.

Одновременно с этим СМИ «Красные бутоны».

Какие персонажи вернутся в третьем сезоне «Клюквенного щербета»

Фатих (Догукан Гюнгер) — младший сын из рода Унал, воспитанный в консервативной и патриархальной семье;

Дога (Сыла Тюркоглу) — старшая дочь из рода Арслан, прогрессивная молодая девушка, мечтающая о карьере стоматолога;

Нурсема (Джерен Ялазоглу) — сестра Фатиха, после свадьбы подвергшаяся домашнему насилию и разорвавшая брак;

Абдуллах (Ахмет Мюмтаз Тайлан) — пожилой бизнесмен, глава консервативной семьи Унал;

Пенбе (Сибель Ташчиоглу) — жена Абдуллаха;

Омер (Барыш Кылыч) — младший брат Абдуллаха и дядя Фатиха, влюбленный в Кывылджым;

Кывылджым (Эврим Аласья) — мама Доги и Чимен, глава семьи Арслан. В конце первого сезона Кывылджым и Омер поженились;

Мустафа (Эмрах Алтынтопрак) — старший брат Фатиха, эмпатичный и внимательный мужчина, которого не уважает собственный отец;

Нилай (Феза Дживелек) — жена Мустафы, манипулирующая супругом в собственных интересах;

Гирай (Каан Ташанер) — новый ухажер Доги, которым руководит загадочная женщина;

Геркем (Озге Озаджар) — новая возлюбленная Фатиха.

Скандалы вокруг «Клюквенного щербета»

Домашнее насилие

«Клюквенный щербет» сумел привлечь внимание широкой общественности еще весной 2023 года. Это произошло после того, как в одной из серий создатели весьма реалистично показали сцены домашнего насилия.

Сестру главного героя по имени Нурсема выдали замуж против ее воли. В первую брачную ночь новоиспеченный муж выбросил Нурсему из окна.

Жестокую сцену начали активно обсуждать в сети, а вскоре «Клюквенным щербетом» заинтересовался Высший совет по радио и телевидению (RTÜK) — главный цензурирующий орган Турции. Сериал собирались полностью запретить, однако этому помешал большой резонанс, который поклонники шоу подняли в социальных сетях.

В итоге трансляцию «Клюквенного щербета» приостановили на пять недель, после чего шоу вновь вернулось в эфир



Пощечина Фатиху

Еще один скандал вокруг «Клюквенного щербета», на этот раз шутливый, разразился осенью 2023 года. Зрителей рассердило, как главный герой сериала повел себя по отношению к своей семье. Дога запретила супругу видеться с ребенком, после чего Фатих решил забрать его силой.

Поступок Фатиха настолько возмутил поклонников шоу, что они создали целый сайт, на котором герою можно дать пощечину



К июлю 2024 года Фатиха ударили по лицу уже почти 60 миллионов раз.

Нетрезвая звезда

В мае 2024 года внимание общественности привлек очередной скандал — на этот раз он разгорелся не вокруг сериала, а вокруг одной из ведущих актрис.

Внимание прессы привлекла Сыла Тюркоглу, которая играет Догу: звезду сериала «Клюквенный щербет» поймали пьяной за рулем. Автомобиль Тюркоглу привлек внимание полиции, а медицинское освидетельствование показало, что в ее крови был алкоголь.

В итоге актрису лишили водительских прав на полгода. Сама Сыла Тюркоглу никак не прокомментировала произошедшее.

«Клюквенный щербет» или «Зимородок»

Еще до премьеры сериал сравнивали с другим турецким хитом последних лет — сериалом «Зимородок», первый сезон которого вышел на месяц раньше «Клюквенного щербета». Оба сериала — мелодрамы, рассказывающие о любви двух человек из разных социальных слоев.

К началу 2024 года «Зимородок» вошел в список самых популярных среди россиян сериалов. «Клюквенный щербет» тоже смог заинтересовать российскую аудиторию, однако обогнать своего турецкого конкурента у него не получилось.

При этом в апреле 2024 года каст «Клюквенного щербета» посетил Международную выставку телевидения и СМИ в Каннах (MIPTV 2024), а вот актерский состав «Зимородка» приглашения на престижное мероприятие не получил.

Кстати, сериал «Зимородок» тоже продлен на третий сезон — ожидается, что его премьера состоится уже в сентябре 2024 года.