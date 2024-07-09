Вышел русский трейлер хоррора «‎Еретик»

Кинопрокатная компания "Вольга" представила трейлер хоррор-триллера "Еретик" (18+) с Хью Грантом в главной роли.

© Кадр из трейлера фильма "Еретик"

Режиссерами и авторами сценария стали Скотт Бек и Брайан Вудс, разработавшие сценарий к франшизе "Тихое место".

По сюжету церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность.

Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.

В ролях также Софи Тэтчер и Хлоя Ист.

Премьера в российских и зарубежных кинотеатрах состоится 14 ноября.