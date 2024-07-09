Вышел русский трейлер хоррора «‎Еретик»

Вышел русский трейлер хоррора студии A24 "Еретик" с Хью Грантом в роли маньяка
Кинопрокатная компания "Вольга" представила трейлер хоррор-триллера "Еретик" (18+) с Хью Грантом в главной роли.
Режиссерами и авторами сценария стали Скотт Бек и Брайан Вудс, разработавшие сценарий к франшизе "Тихое место".
По сюжету церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность.
Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.
В ролях также Софи Тэтчер и Хлоя Ист.
Премьера в российских и зарубежных кинотеатрах состоится 14 ноября.