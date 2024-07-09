Стартовали съемки фантастического сериала «‎Академия дружбы» с Олегом Гаркушей

Фото: стартовали съемки фантастического сериала с Олегом Гаркушей из "АукцЫона"
Начались съемки нового приключенческого фантастического сериала "Академия дружбы".
Режиссером проекта стал Александр Соловьев. Продюсеры - Екатерина Боровлева, Владимир Верещагин, Маргарита Кржижевская и Александр Рыбин.
Главные герои - избалованные славой актеры телесериала - неожиданно оказываются в 2084 году, где их принимают за настоящих супергероев. Миром правит Искусственный Интеллект, все взрослые исчезли и дети будущего - ровесники героев - нуждаются в помощи.
У юных актеров есть всего 48 часов, чтобы пройти множество испытаний, разгадать тайны, помочь детям и вернуться в своё время. Смогут ли они справиться с испытаниями, проявить мужество и смекалку и доказать, что настоящие друзья могут преодолеть любые трудности?
В ролях: Игнат Подобед, Катя Капкина, Влад Фельдман, Даяна Гудз, Евгений Зайфрид, Алена Глебова, Олег Гаркуша (группа "АукцЫон") и другие.