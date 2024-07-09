На конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» поступило 37 фильмов

На Всероссийский конкурс на лучшее путешествие по Дальнему Востоку поступило уже 37 фильмов. Второй сезон конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» стартовал 1 мая, заявки принимают до 30 декабря.

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Как сообщили EastRussia в пресс-службе полпреда РФ в ДФО, жюри приняли 12 фильмов о путешествиях по Сахалинской области, восемь — по Хабаровскому краю, четыре — про отдых в Магаданской области и Приамурье, три — в Приморскому краю, две — в Бурятия, один — в Якутии, Забайкалье, Камчатке и ЕАО. В конкурсе принимают участие и жители других регионов –Москвы и Московской области, Приангарья, Калужской области, Кировской и Рязанской областей.

Выигравший Гран-при получит три млн рублей (лучшее путешествие); приз за победу в номинации пешее/водное/зимнее путешествие — 1 млн рублей. Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий. В рамках номинации «пешее путешествие» подано максимальное количество заявок – 25 фильмов. В рамках водного – четыре фильма, зимнего – три.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за 2 место в номинациях – по 300 000 рублей; 3 место в номинациях – по 100 000 рублей.

Ранее сообщалось, что власти Чукотки ввели специальную номинацию для участников конкурса «Дальний Восток - Земля приключений». За видео о путешествиях в округе предусмотрен приз в 1 млн рублей.