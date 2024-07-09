Том Круз известен тем, что выполняет многие трюки самостоятельно, и прыжок с парашютом в фильме "Миссия невыполнима: Последствия" не стал исключением. Эта сцена потребовала серьезной подготовки и инновационного подхода к съемкам.

Для выполнения трюка Круз совершил реальный прыжок с военно-транспортного самолета C-17 на высоте около 7600 метров. Чтобы добиться нужных кадров, съемочной группе пришлось разработать специальную камеру, которую прикрепили на шлем оператора, чтобы ее можно было использовать во время свободного падения.

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Круз выполнил более 100 тренировочных прыжков, чтобы отточить технику и привыкнуть к оборудованию. Съемки проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Для получения желаемого результата потребовалось выполнить три прыжка в день на протяжении нескольких дней.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @kinoinfa.