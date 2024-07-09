Бывший мафиози похвалил боевик с Микки Рурком за реализм

Бывший член гонконгской мафии Джимми Цуй разобрал сцену из «Года Дракона» и оценил ее реализм на 9 из 10 баллов. Об этом сообщает Screen Rant.

© Кадр из фильма "Год Дракона"

«Год дракона» — криминальный триллер 1985 года, снятый в стиле нео-нуар. Режиссером киноленты выступил Майкл Чимино, а главные роли в ней исполнили Микки Рурк и Джон Лоун. Сюжет разворачивается вокруг капитана полиции Нью-Йорка Стэнли Уайта, который борется с безжалостным боссом китайско-американской триады.

Джимми Цуй, бывший член триады Sun Yee On в Гонконге и Tung On в Чайнатауне в Нью-Йорке, разобрал сцену в игорном доме. Он увидел в ней очень мало неточностей и оценил на 9 из 10 баллов с точки зрения правдоподобности.

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«… Это правда, что в то время было много коррумпированных полицейских. Когда я был там, нам приходилось платить полицейским каждую неделю. Так что, еще до самого внезапного визита правоохранителей, мы знали о том, что они нагрянут. Но после 90-х годов ФБР зачистило весь Чайнатаун. Группировка Тонг все еще существует в Чайнатауне, но молодые парни больше не могут «подняться». Вот почему в Чайнатауне фактически нет банды. Я даю оценку 9. История действительно правдивая».



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