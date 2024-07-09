Опубликован трейлер нового «Гладиатора»

Компания Paramount Pictures опубликовала трейлер новой части «Гладиатора».

© Кадр из трейлера фильма "Гладиатор 2"

Сюжет фильма разворачивается спустя 25 лет после событий первого фильма. Главный герой — потомок императора Марка Аврелия по имени Луций. Он вырос в африканской стране Нумидии и стал гладиатором после того, как попал в плен во время вторжения римской армии.

Мировая премьера киноленты запланирована на 15 ноября 2024 года. Главные роли в ней исполнили Джозеф Куинн, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен и Пол Мескал.

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Продолжение первой части также режиссировал Ридли Скотт.

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