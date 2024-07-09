В округах РФ планируют создать мастерские для кинематографистов

Фонд поддержки регионального кино (ФПРК) в 2025 году планирует создать в федеральных округах мастерские с образовательными программами для кинематографистов. Об этом сообщила председатель Совета ФПРК, первый зампред Союза кинематографистов России Лариса Солоницына на пленарном заседании форума регионального кино "Новый вектор", открывшегося в Светлогорске Калининградской области.

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"Нам кажется всем, что не хватает все-таки образовательных программ и для кинематографистов, и для зрителей. <…> Возможно, в каждом федеральном округе в следующем [2025] году будут созданы мастерские ФПРК для того, чтобы работать с кинематографистами до момента подачи заявок [на поддержку]", - сказала Солоницина.



Для решения этой задачи ФПРК планирует на какое-то время сократить число документальных проектов конкурса "Россия - взгляд в будущее". Высвободившиеся средства, по словам председателя Совета ФПРК, будут направлены на реализацию образовательных программ для кинематографистов, начиная с самых простых вопросов, возможно даже с терминологии.

"Вот этой работе мы хотим посвятить и часть денег, и часть времени и внимания Фонда в следующем году", - продолжила она.



Председатель Совета ФПРК добавила, что вторая часть этого вопроса - кинообразование детей, подростков, взрослых, поскольку это решает вопрос формирования более осознанной аудитории, в том числе для серьезного документального кино.

О форуме "Новый вектор"

Форум "Новый вектор" проходит в Светлогорске с 8 по 10 июля. Это единственная отечественная отраслевая площадка, на которой одновременно собираются представители кинокомиссий, действующих в регионах, федеральные эксперты, региональные продюсеры и режиссеры. В работе форума принимают участие порядка 200 делегатов из более чем 30 регионов РФ.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, обращаясь к участникам с приветствием, отметила, что форум стал важной площадкой для обсуждения и продвижения кинопроектов.

"Новый вектор" - это прекрасная возможность и для обмена опытом, и для установления профессиональных связей и выработки решений, которые послужат дальнейшему росту и процветанию нашей киноиндустрии", - сказала она.



Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков подчеркнул, что развитие регионального кино имеет огромное значение.

"Это должно быть родное региональное кино, но в котором обязательно должно существовать осознание, что это регион, но это регион в одной большой стране", - отметил он, пожелав успеха участникам "Нового вектора".



О программе киносмотра

На форуме проходят бесплатные показы игровых и документальных фильмов, снятых в регионах страны. В программу некоммерческих показов вошли восемь полнометражных фильмов, в том числе якутские картины "Чума" Дмитрия Давыдова, "Там, где танцуют стерхи" Михаила Лукачевского. Также в программе киносмотра - 17 короткометражных фильмов, 10 документальных и 13 анимационных, предоставленных региональными киностудиями.

Фильмом открытия форума стала документальная кинолента "Полет над Калининградом" Анатолия Малкина. Картина рассказывает о памятниках истории и культуры, достопримечательностях и значимых предприятиях, учреждениях и жителях Калининградской области.

В рамках деловой программы кинофорума в Светлогорске проходит Конференция кинокомиссий России, на которой обсуждаются современные проблемы и вопросы развития регионального отечественного кинематографа.

Форум "Новый вектор" организован Фондом поддержки регионального кинематографа, АНО "Фестивальная дирекция" при поддержке правительства Калининградской области, Президентского фонда культурных инициатив, Союза кинематографистов России и Министерства культуры РФ.