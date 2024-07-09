Опубликован трейлер последнего сезона «Академии Амбрелла»
Netflix опубликовал трейлер заключительного сезона «Академии Амбрелла».
Новые эпизоды будут доступны на стриминговом сервисе с 8 июля 2024 года.
Синопсис сезона следующий. Через шесть лет после перезагрузки представители клана Харгривз сталкиваются с тайным обществом и узнают, что величайшей угрозой для вселенной могут быть… они сами.
Главные роли в сериале исполняют Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рейвер-Лэмпман и Роберт Шиэн.
Ранее «Рамблер» показывал трейлер нового «Гладиатора».