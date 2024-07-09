Вышел трейлер сериала «Это все Агата» — спин-офф сериала «Ванда/Вижн»

Первый тизер-трейлер сериала «Это всё Агата» (Agatha All Along) представил 8 июля 2024 года Marvel Entertainment. «ИнтерМедиа» напоминает, что это спин-офф сериала «Ванда/Вижн», посвященный злой волшебнице Агате Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан.

© Кадр из трейлера сериала "Это всё Агата"

Печально известная Агата Харкнесс оказывается без власти после того, как подозрительный подросток-гот (Джо Лок) помогает ей освободиться от искаженного заклятия, - сообщается в синопсисе. - Ее интерес усиливается, когда он умоляет ее взять его с собой на легендарную Дорогу Ведьм - волшебный комплекс испытаний, который, если он выживет, вознаградит ведьму тем, чего ей не хватает.

Трейлер начинается с того, что Ванда расследует смерть Ванды Максимофф, известной как Алая Ведьма (Элизабет Олсен), после того, как она, по-видимому, умерла в фильме «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия». Затем начинаются всевозможные ведьминские беспорядки, и Агата воссоединяется со старыми подругами-волшебницами, чтобы вернуть себе силу.

В сериале также снялись Обри Плаза, Сашир Замата, Али Ан, Мария Диззия, Пол Адельштейн, Майлз Гутьеррес-Райли, Оквуи Окпоквасили, Дебра Джо Рапп, Пэтти Люпон. Джек Шеффер, главный сценарист «Ванда/Вижн», является исполнительным продюсером и главным сценаристом нового сериала, а также снял пилотный эпизод. Режиссерами сериала также являются Рэйчел Голдберг и Ганджа Монтьеро.

Премьера первых двух эпизодов состоится на Disney+ 18 сентября.