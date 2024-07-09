Шарлотта Кирк становится грозой криминального мира в трейлере «Герцогини»

Локализованный трейлер фильма «Герцогиня» (Duchess) обнародовала 9 июля 2024 года кинокомпания Global Film. Главные роли в боевике режиссера Нила Маршалла («Константин», «Хеллбой») исполнили Шарлотта Кирк, Колм Мини, Шон Пертуи, Стефани Бичем, Колин Эглсфилд, Филип Уинчестер, Ян Туаль, Дэвид Чеверс, Пау Поч, Борис Мартинес и др.

© Кадр из трейлера фильма "Герцогиня"

В центре сюжета женщина, которая смогла не только перевернуть криминальный мир, но и подмять под себя весь бизнес контрабанды алмазов. Когда-то ее звали просто Скарлетт, а теперь она известна как Герцогиня. Оставив за собой кровавый след, она нажила себе немало врагов. Теперь ей предстоит еще больше замарать руки, чтобы остаться на вершине этого жестокого, темного мира.

В российский прокат «Герцогиня» выйдет 1 августа.