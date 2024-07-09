Опубликован локализованный трейлер фильма «Братья»

Локализованный трейлер фильма «Братья» (Frères) представила 9 июля 2024 года кинопрокатная компания Russian World Vision. Главные роли в картине режиссера Оливье Касаса исполнили Матьё Кассовиц и Иван Атталь, а также снялись Альма Ходоровски, Анаис Парельо, Джинн Абрахам, Сесиль Морел и другие.

© Кадр из трейлера фильма "Братья"

Это история двух маленьких братьев 5 и 7 лет, которые, брошенные матерью, убегают в лес. Семь долгих лет они проведут одни в дикой природе без помощи, рассчитывая только на собственные силы. Десятилетия спустя, когда один из братьев бесследно исчезает, только второй знает, где его искать. Историю в картине рассказывает Мишель (Атталь), который делится не только их общим опытом выживания в лесу, но и долго скрываемыми последствиями травм своего старшего брата Патриса (Кассовиц).

Фильм основан на реальной истории двух братьев – Мишеля и Патриса. Переживая тяжёлое послевоенное время, в 1948 году мать отправила их в детский дом. Шли месяцы, а она так и не забирала сыновей домой. После смерти смотрителя пансионата, которого дети нашли повешенным в гараже, пятилетний Мишель и семилетний Патрис испугались возможного наказания и сбежали в лес, где в абсолютном одиночестве выживали в течение 7 лет. Там они жили в хижине, которую соорудили из подручных средств, и питались плодами природы. Так продолжалось до тех пор, пока однажды, в 1955 году, они не оказались в деревне, где их узнала собственная бабушка. Вскоре после этого братья отправились жить к матери, где у них начался тяжёлый процесс обратной интеграции в общество, которое за долгие годы дикой жизни стало для них чужим.

Эту историю режиссёру Оливье Касасу рассказал приятель — пожилой архитектор Мишель де Робер, с которым тот познакомился через общих друзей. Оказалось, что он и его брат Патрис всю жизнь скрывали от окружающих драматичные подробности своего детства — о годах, проведённых в лесу, не знали даже их жены и дети. Касас стал первым человеком, которому Мишель открыл свою тайну.

Фильм был показан в рамках фестиваля «Французские премьеры» в июне, а в широкий российский прокат выйдет 15 августа.