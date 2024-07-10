Вышел трейлер реалистичного ремейка "Бэмби" с Милен Фармер
На официальном канале легендарной певицы и актрисы Милен Фрмер опубликован трейлер фильма "Бэмби" (Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois).
Это одно из сонма готовящихся новых прочтений истории бедного олененка.
Фармер - голос за кадром, рассказчица. В кадре - настоящие животные.
Производство фильма завершено, российский зритель сможет увидеть его 17 октября.
Режиссер и сценарист - Мишель Фесслер, известный по мультфильму "Маленький Николя".