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Вышел трейлер реалистичного ремейка "Бэмби" с Милен Фармер

На официальном канале легендарной певицы и актрисы Милен Фрмер опубликован трейлер фильма "Бэмби" (Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois).

Вышел трейлер реалистичного ремейка «Бэмби» с Милен Фармер
© Российская Газета

Это одно из сонма готовящихся новых прочтений истории бедного олененка.

Фармер - голос за кадром, рассказчица. В кадре - настоящие животные.

Производство фильма завершено, российский зритель сможет увидеть его 17 октября.

Режиссер и сценарист - Мишель Фесслер, известный по мультфильму "Маленький Николя".

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Милен Фармер