Лучшие детективные сериалы: топ-10 захватывающих зарубежных шоу

Один из беспроигрышных способов провести вечер — уделить его просмотру нового сериала. Тем, кому не по душе романтические мелодрамы и хочется чего-то более серьезного, стоит присмотреться к детективам — жанру, который поражает разнообразием форм и сюжетов. «Лента.ру» публикует топ детективных сериалов с высоким рейтингом, рассказывает об их актерском составе и сюжете без спойлеров. Обратите внимание, что в подборку не попали самые популярные шоу (например, «Настоящий детектив» или «Шерлок» от «Би-би-си») — они в дополнительном представлении не нуждаются.

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Убийство на пляже / Бродчерч

Оригинальное название: Broadchurch;

Возрастное ограничение: 18+;

Жанр: детектив, криминальная драма;

Когда вышла первая серия: 2013;

Сколько серий: 24 (3 сезона);

Длительность одной серии: 46 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0;

Рейтинг IMDb: 8.4;

Актеры: Дэвид Теннант, Оливия Колман, Джоди Уиттакер, Эндрю Бакан, Артур Дарвилл.

В небольшом английском городке Бродчерч происходит ужасное событие: при загадочных обстоятельствах пропадает одиннадцатилетний Дэнни Латимер (Оскар МакНамара). Вскоре бездыханное тело мальчика находят на пляже у подножия скал, а события все меньше напоминают несчастный случай.

Дело поручают неунывающей полицейской Элли Миллер (Оливия Коулман) и ее новому начальнику — угрюмому детективу Алеку Харди (Дэвид Теннант), недавно приехавшему в город. Расследование осложняет тот факт, что Бродчерч — провинциальное местечко, где все друг друга знают. Здесь каждый хранит свои мрачные тайны, и детективам придется разобраться в них, чтобы отыскать преступника.

Гнетущая атмосфера, потрясающая природа и неожиданная развязка — вот ради чего стоит посмотреть «Бродчерч».

Как избежать наказания за убийство

Оригинальное название: How to Get Away with Murder;

Возрастное ограничение: 18+;

Жанр: детектив, триллер, криминальная драма;

Когда вышла первая серия: 2014;

Сколько серий: 90 (6 сезонов);

Длительность одной серии: 43 минуты;

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1;

Рейтинг IMDb: 8.1;

Актеры: Виола Дэвис, Билли Браун, Джек Фалахи, Эйджа Наоми Кинг и другие.

Полные амбиций студенты-юристы изучают необычную дисциплину — предмет под названием «Как избежать наказания за убийство». Ведет его гениальная и харизматичная Аннализ Китинг (Виола Дэвис).

На парах будущие юристы разбирают самые запутанные преступления вместе с Аннализ. Напряжение между учащимися нарастает, когда профессор Китинг заявляет: лучшие студенты курса получат работу в ее адвокатской фирме. Они еще не подозревают, что вскоре применят полученные знания на практике — избегать наказания придется им самим.

Этот детективный сериал принес Виоле Дэвис четыре номинации на премию «Эмми» и награду за лучшую женскую роль.

Под знаменем небес

Оригинальное название: Under the Banner of Heaven;

Возрастное ограничение: 18+;

Жанр: триллер, драма, детектив;

Когда вышла первая серия: 2022;

Сколько серий: 7;

Длительность одной серии: 1 час 7 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9;

Рейтинг IMDb: 7.5;

Актеры: Эндрю Гарфилд, Сэм Уортингтон, Дэйзи Эдгар-Джонс, Дениз Гоф.

Глубоко верующий детектив Джеб Пайри (Эндрю Гарфилд) приступает к расследованию ужасного преступления. Над Брендой Лафферти (Дэйзи Эдгар-Джонс) и ее маленькой дочерью совершили жестокую расправу.

Пайри предстоит понять, почему братья-мормоны напали на свою родственницу, и разобраться, как с этим связана Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. В процессе расследования детективу придется столкнуться с неприятной правдой о религии и подвергнуть свою веру сомнению.

Сериал основан на реальных событиях — в его основу легла история, произошедшая в США в 1984 году. А роль детектива Пайри принесла Эндрю Гарфилду номинацию на премию «Эмми».

Цветок зла

Оригинальное название: Akui kkot;

Возрастное ограничение: 18+;

Жанр: детектив, криминальный триллер, мелодрама;

Когда вышла первая серия: 2020;

Сколько серий: 16;

Длительность одной серии: 1 час 10 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4;

Рейтинг IMDb: 8.6;

Актеры: Ли Джун-ги, Мун Чхэ-вон, Чан Хи-джин, Со Хён-у.

Кажется, что идиллию, которая царит между детективом Чха Чжи-вон (Мун Чхэ-вон) и ее мужем Пэк Хи-соном (Ли Джун-ги), не может нарушить ничто. Они любят друг друга и воспитывают чудесную маленькую дочь. Однако семейное счастье начинает постепенно разрушаться, когда Чжи-вон приступает к расследованию серии жестоких убийств.

Детектив не верит, что ее любимый может что-то недоговаривать, но загадочное прошлое Хи-сона постепенно становится все более явным. Муж уже долгое время страдает от опасного расстройства, которое успешно скрывает — и, похоже, скрывает он не только это.

«Цветок зла» не случайно так часто занимает лидирующие места в рейтинге лучших детективных сериалов Южной Кореи — этот сериал и правда умеет держать в напряжении до самого финала.

Гранчестер

Оригинальное название: Grantchester;

Возрастное ограничение: 18+;

Жанр: криминальная драма, детектив;

Когда вышла первая серия: 2014;

Сколько серий: 51 (9 сезонов);

Длительность одной серии: 45 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8;

Рейтинг IMDb: 7.9;

Актеры: Джеймс Нортон, Робсон Грин, Тесса Пик-Джонс, Эл Уивер.

Британская детективная драма, события которой разворачиваются в небольшой деревне Гранчестер в 1950-х. The Independent охарактеризовал этот сериал как «мягко шагающий детектив».

Обаятельный викарий Сидни Чемберс (Джеймс Нортон) объединяется с уставшим и загруженным работой полицейским Джорди Китингом (Робсон Грин), чтобы расследовать запутанное дело, связанное с местным церковным приходом.

Китинг привык полагаться на прямолинейность и последовательность, в то время как Чемберс использует свою харизму и авторитет среди местных жителей, чтобы добывать полезные сведения. Необычный союз начинает быстро приносить плоды.

В четвертом сезоне на смену Чемберсу приходит другой священник — преподобный Уильям Дэвенпорт (Том Бритни).

Невозможно поверить / Невероятное

Оригинальное название: Unbelievable;

Возрастное ограничение: 18+;

Жанр: детектив, криминальная драма;

Когда вышла первая серия: 2019;

Сколько серий: 8;

Длительность одной серии: 43-58 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7;

Рейтинг IMDb: 8.3;

Актеры: Кейтлин Дивер, Тони Коллетт, Мерритт Уивер, Блейк Эллис.

Юная девушка по имени Мари (Кейтлин Девер) стала жертвой жестокого изнасилования. Однако ее словам не верят ни сотрудники полиции, ни даже родная мать. В итоге восемнадцатилетняя девушка отзывает показания, и насильник остается на свободе.

Настоящее расследование преступления начинается только спустя несколько лет — за дело берутся детективы Грэйс Расмуссен (Тони Коллет) и Карен Дюваль (Мерритт Уивер). Женщины уверены, что слова Мари — чистая правда, и видят связь между ее историей и другими изнасилованиями, произошедшими в этом районе.

В основе сериала — статья-расследование «Невероятная история изнасилования», принесшая авторам Пулитцеровскую премию.

Следствие по телу

Оригинальное название: Body of Proof;

Возрастное ограничение: 18+;

Жанр: детектив, криминальная драма;

Когда вышла первая серия: 2011;

Сколько серий: 42 (3 сезона);

Длительность одной серии: 43 минуты;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8;

Рейтинг IMDb: 7.1;

Актеры: Дана Дилейни, Джери Райан, Джеффри Аренд, Уинделл Миддлбрукс и другие.

Новоиспеченный судмедэксперт пытается отыскать баланс между профессиональной и личной жизнью и параллельно раскрывает самые запутанные дела.

Нейрохирург Меган Хант (Дана Дилейни) поддерживала идеальную профессиональную репутацию, пока ее карьеру в один момент не перечеркнула автокатастрофа. Терзаемая чувством вины, Меган нашла своим знаниям новое применение — устроилась на работу судмедэкспертом. Теперь она помогает раскрывать преступления и с трудом налаживает отношения с коллегами.

В семейной жизни Меган все еще сложнее, чем на работе: пять лет назад муж подал на развод и получил полную опеку над их несовершеннолетней дочерью.

Детективное агентство Дирка Джентли

Оригинальное название: Dirk Gently's Holistic Detective Agency;

Возрастное ограничение: 16+;

Жанр: фантастика, фэнтези, детективная комедия, приключенческий боевик;

Когда вышла первая серия: 2016;

Сколько серий: 18 (2 сезона);

Длительность одной серии: 1 час;

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1;

Рейтинг IMDb: 8.2;

Актеры: Сэмюэл Барнетт, Элайджа Вуд, Ханна Маркс, Джейд Эшете.

Сериал-экранизация одноименного романа Дугласа Адамса (автора серии книг «Автостопом по галактике») — с фантастически закрученным сюжетом и колоритными персонажами.

Дирк Джентли (Сэмюэл Барнетт) — не обычный следователь, а настоящий «холистический детектив». Эксцентричный и обаятельный чудак уверен, что все в этом мире взаимосвязано. Для раскрытия преступлений нужно просто довериться обстоятельствам: улики найдутся, подозреваемые признаются в содеянном, а сам холистический детектив при этом останется невредимым.

Методы Дирка поначалу не внушают доверия его новому напарнику — нерешительному Тодду Бротцману (Элайджа Вуд). Поведение частного детектива может казаться откровенно нелепым, но зато он всегда достигает результатов. Тодд и Дирк начинают вместе работать над раскрытием дел, которые становятся все страннее и страннее.

Убийства в одном здании

Оригинальное название: Only Murders in the Building;

Возрастное ограничение: 16+;

Жанр: комедия, криминальный детектив;

Когда вышла первая серия: 2021;

Сколько серий: 30 (3 сезона);

Длительность одной серии: 30 минут;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6;

Рейтинг IMDb: 8.1;

Актеры: Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.

«Убийство в одном здании» — умная и легкая комедия, которая с юмором рассказывает о том, как обычные люди примеряют на себя роль профессиональных следователей.

На первый взгляд у трех жителей многоквартирного дома на Манхэттене мало общего. Чарльз-Хейден Сэвидж (Стив Мартин) — вышедший на пенсию актер, звезда некогда популярного сериала. Оливер Патнэм (Мартин Шорт) мечтает о режиссерской карьере на Бродвее, но пока не способен даже рассчитаться с долгами. Мэйбл Мора (Селена Гомес) в одиночестве живет в квартире тети и хочет связать свою жизнь с рисованием.

Непохожих друг на друга героев сводит вместе преступление, произошедшее в их доме. Выясняется, что все трое — поклонники тру-крайм подкастов. Бывший актер, режиссер-неудачник и молодая художница решают объединится, чтобы расследовать произошедшее и, конечно же, записать об этом собственный подкаст.

Мейр из Исттауна

Оригинальное название: Mare of Easttown;

Возрастное ограничение: 18+;

Жанр: детектив, криминальная драма;

Когда вышла первая серия: 2021;

Сколько серий: 7 Длительность одной серии: 1 час;

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2;

Рейтинг IMDb: 8.4;

Актеры: Кейт Уинслет, Джулианна Николсон, Джин Смарт, Энгаури Райс.

История о том, как детектив пытается отыскать без вести пропавшую девушку и не потерять себя в процессе. Невероятная актерская игра Кейт Уинслет и держащий в напряжении сюжет.

Вот уже год детектив Мэриэнн «Мейр» Шиэн (Кейт Уинслет) безрезультатно пытается отыскать пропавшую Кэйти (Кейтлин Хулахан). Нераскрытое дело постепенно подрывает авторитет Мейр, которая когда-то была местной любимицей в маленьком городке в Пенсильвании. Ситуация осложняется, когда детективу приходится взяться за новое расследование — в ручье находят бездыханное тело семнадцатилетней матери-одиночки Эрин (Кейли Спэни).

Одновременно с этим женщина старается избавиться от психологических травм — пройти через развод, сохранить опеку над внуком и наконец отпустить воспоминания о сыне, лишившем себя жизни.

В середине 2021 года проект вошел в список лучших сериалов полугодия, по мнению российских зрителей.

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