Стала известна дата премьеры фильма ужасов «Заклятие 4»

Кинокомпания Warner Bros. раскрыла дату выхода фильма ужасов «Заклятие 4: Последние обряды». Хоррор выйдет в мировой прокат 5 сентября 2025 года, хотя изначально премьера должна была состояться до конца 2024-го.

© Чемпионат.com

Кроме того, «Заклятие 4» завершит серию хорроров — лента станет большим финалом франшизы. При этом Warner Bros. наверняка продолжит киновселенную с помощью спин-оффов вроде «Проклятия Аннабель» и других сторонних проектов.

Серия фильмов ужасов «Заклятие» рассказывает об исследователях паранормальных явлений — семейной паре Эде и Лоррейн Уорренах. С 2013 года по франшизе вышло восемь картин, общая касса которых превышает $ 2 млрд. Главные роли в лентах исполняют Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).