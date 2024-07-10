Фильм ужасов «Максин XXX». Почему его стоит смотреть

В российский прокат выходит «Максин XXX» — заключительная часть хоррор-трилогии Тая Уэста про опасную порноактрису в исполнении Мии Гот. «Лента.ру» рассказывает об очередном этапе пути к голливудской славе Максин, которой угрожает парочка маньяков, полиция Лос-Анджелеса и частный детектив Кевин Бэйкон.

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Скрывшись с усеянной трупами техасской фермы, актриса из фильмов для взрослых Максин Минкс (Миа Гот) отправляется в Лос-Анджелес. Здесь она быстро устраивается на порностудию в подсобке одного из стриптиз-клубов, а параллельно приступает к восхождению на голливудский олимп. Максин ничего не стоит заплакать или раздеться на пробах, так что она быстро получает роль в хорроре «Пуританка 2». Постановщица картины Элизабет Бендер (Элизабет Дебики) возлагает на свой проект большие надежды и требует от своей команды полной отдачи.

Дата выхода: 11 июля

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 1 час 44 минуты

Режиссер: Тай Уэст

В ролях: Миа Гот, Мозес Самни, Элизабет Дебики, Бобби Каннавале, Холзи, Мишель Монахэн, Кевин Бэйкон, Джанкарло Эспозито

От работы над ролью Максин тем временем постоянно что-то отвлекает. То кончина нескольких подруг, то пара полицейских (Бобби Каннавале и Мишель Монахэн), идущих по следу маньяка по прозвищу Ночной Сталкер. Наконец, ее преследует крайне неприятный частный сыщик Джон Лабэ (Кевин Бейкон), который требует, чтобы актриса обязательно пришла на секретную вечеринку его клиента на Голливудских холмах. Когда чудовищная гибель настигает соседа героини (Мозес Самни), Максин понимает, что искусство вновь требует жертв, а значит, пришло время доставать из сумочки стилет и пистолет.

Фильм Тая Уэста «X» вышел в прокат в марте 2022-го года — это время сегодня кажется бесконечно далеким. Во всяком случае контекст — личный и глобальный — у фильма и его создателей точно был совсем иным, чем в настоящий момент. Уэст был талантливым режиссером хорроров, который уже снял восемь фильмов, разменял пятый десяток и на большую славу, надо полагать, не рассчитывал. Звезда картины Миа Гот была заметной и явно рисковой (с «Нимфоманкой» и «Лекарством от здоровья» на счету) актрисой, которой не хватало прорывной роли. Сегодня о том, как вышло, что дешевый хоррор про техасскую резню с участием порноактеров и аллигатора стал хитом и едва ли не современной классикой, написано так много, что повторяться не стоит. В конце концов, задним умом сильны все, а кинокритики сильнее многих.

Успех «X» был развит «Пэрл» — то ли сиквелом, то ли приквелом, рассказывающим об антагонистке предыдущей картины. В оригинальном фильме пенсионерку-душегубку в старушечьем гриме сыграла все та же Гот, так что удивляться ее появлению в «Пэрл» не пришлось. Сценарий был написан во время пандемии, еще до запуска «X» в производство. Съемки тайно начались параллельно с первой лентой. Успех «Пэрл» оказался еще громче, а наличие среди ее поклонников Мартина Скорсезе не только вывело режиссера Уэста в совершенно иную лигу, но и повысило ставки для продолжения.

Выход «Максин ХХХ» был неизбежен — картина о приключениях героини в Голливуде была обещана еще в финале «Х». Затянувшееся производство и возросший бюджет играли, пожалуй, против создателей



О «Максин» было заранее слишком многое известно — не только устремления героини, но и участие в сюжете серийного убийцы Ричарда Рамиреса по прозвищу Ночной Сталкер. Для жанра фильма ужасов, которому нужно все время чем-то удивлять зрителя, это практически катастрофическая ситуация — тем интереснее было, смогут ли Уэст и Гот, которые стали полноценными соавторами, выкрутиться из этого щекотливого положения.

Короткий ответ на этот вопрос, пожалуй, положительный, однако, если говорить всерьез, то все, как водится, оказывается совсем не так однозначно. Уэст с явным удовольствием использует возросшие ресурсы. На первом плане здесь уже не только прима Гот, но и Элизабет Дебики, богемная соул-звезда Мозес Самни (его можно было запомнить по «Кумиру» Сэма Левинсона и Уикенда) и даже Кевин Бэйкон. А еще Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Холзи и Лили Коллинз. Временами «Максин» с упоением играет в «Старые песни о главном» — у каждой звезды есть яркий сольный выход, не имеющий прямого отношения к сюжету. Что касается собственно ужасов, то в этом смысле режиссер тоже проявляет известную изобретательность: от одного из кадров в зале гарантировано вздрогнут, во всяком случае, мужчины.

Это неслучайно. Уэст и Гот явно стоят на феминистских позициях, но не теряют и чувства юмора



В фильме с героиней из мира порно ее ни разу не показывают обнаженной (во всяком случае, зрителю), а сюжет строится вокруг поисков маньяка-мизогина. Разумеется, распоясавшийся женоненавистник будет наказан. Однако параллельно этой — детективной, в сущности, — линии, развивается другая, завершающая триптих о стремлении к славе. Для тех, кому недостаточно понятно, есть даже метафорический эпизод, в котором сразу несколько персонажей буквально карабкаются по Голливудским холмам. Впрочем, отличие «Максин ХХХ» от «Пэрл» в том, что Уэст ни разу не теряет чувства юмора. Это легкий, бодрящий фильм, который, вполне возможно, выиграет в глазах зрителя, попавшего на его показ случайно и свободного от ожиданий, которые, как учит нас режиссер, в жизни вообще оправдываются нечасто.

При этом внимательный просмотр будет вознагражден сторицей. Уэст с известным изяществом проводит сквозь всю картину линию дьявольской природы славы. Фильм начинается с эпиграфа из Бетт Дэвис о том, что, став звездой, невозможно не стать монстром, а дальше следуют любовно вписанные визуальные отсылки к люциферианскому мифу. Не забыта и мистическая связь Максин и Пэрл — с ней здесь связан единственный по-настоящему жуткий эпизод.

Его ужас заключается не в кровавых спецэффектах (они в фильме, кстати, демонстративно трешовые), а в обещании для Максин вполне определенной, безрадостной судьбы. Этот мотив в фильме лишен недосказанности, но в то же время он развязывает авторам руки. Уэст и Гот уже заявили, что «Максин XXX» — это всего лишь финал трилогии, а они оставляют за собой право создать сколько угодно циклов о своей любимой героине. С одной стороны, делать еще одно продолжение — опасный путь. С другой — новые приключения Максин точно смогут стать куда более удивительными.

Фильм «Максин ХХХ» (MaXXXine) выходит в российский прокат 11 июля