Четвертый эпизод «Дома дракона» стал самым просматриваемым во втором сезоне

Четвёртый эпизод сериала «Дом дракона» стал самым просматриваемым во втором сезоне
По данным издания Variety, четвёртая серия сериала «Дом дракона» стала самой просматриваемой во втором сезоне. Эпизод набрал 8,1 млн зрителей.
По данным Warner Bros, премьерная серия «Дома дракона» сейчас приближается к 25 млн зрителей, а дополнительные просмотры во время праздников 4 июля привели к тому, что во втором сезоне прошла самая «сильная» неделя по вовлечённости аудитории.
«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.
Сериал уже продлён на третий сезон.