Пол Мескал хотел бы повторить успех «Барбигеймера» с «Гладиатором 2» и фильмом «Злая»

В этом году в один день выйдут сразу два фильма — «Гладиатор 2» и «Злая: Часть первая». Первая лента — продолжение культового «Гладиатора» Ридли Скотта, а вторая — музыкальный фэнтезийный фильм Universal Pictures.

В свежем интервью актёр Пол Мескал расскзал, что хотел бы повторить успех «Барбигеймера» — это интернет-феномен, связанный с одновременным выходом «Барби» и «Оппенгеймера».

Это было бы потрясающе, потому что я думаю, что фильмы не могут быть ещё более разными. Раньше это работало в таком контексте. Поэтому, скрестив пальцы, люди идут и смотрят оба фильма в первые выходные.