Зрители нашли киноляп с пиджаком Алисы Фрейндлих в «Служебном романе»

В финале первой серии культовой советской комедии «Служебный роман» обнаружили киноляп, связанный с костюмом главной героини — Людмилы Прокофьевны Калугиной, которую сыграла Алиса Фрейндлих.

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Артистка появляется в кадре в коричневом пиджаке, небрежно накинутом на плечи. Во время разговора с Новосельцевым (Андреем Мягковым) пиджак расстегнут, но когда актер падает вместе с лошадью и столом, Калугина вскакивает, а пиджак на ней застегнут. Уже в следующем кадре, где Людмила Прокофьевна берет кувшин с водой, пиджак снова оказывается расстегнутым.

Ошибку также нашли в эпизоде, в котором секретарша Верочка (Лия Ахеджакова) рассказывает своей начальнице Калугиной, как ей одеваться.

Также зрители нашли киноляп с прической героини Александры Яковлевой в фильме «Чародеи».

В картине «Д’Артаньян и три мушкетера», которая вышла на экраны в 1978 году, недавно обнаружили серьезную ошибку в костюме главного героя. В одной из сцен фильма с головы мушкетера исчез головной убор. Оплошность можно увидеть на 54-й минуте первой серии.