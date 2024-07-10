Начались съемки сказки «Ворожея» с Николаем Наумовым и Анной Ковальчук

Это сказка, основанная на славянском фольклоре. Как обещают создатели, зрителей ждет фэнтези о магии, любви и борьбе с нечистью в лучших традициях нашего доброго старого кино. Фильм создается при поддержке Министерства культуры РФ. Читатели "РГ" узнают подробности первыми.

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По сюжету юная Василисса, героиня фильма, чтобы спасти своих родителей, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь... Но главное - Василиссе предстоит узнать правду о своем происхождении, ведь чем дальше она заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее и темных сил слишком много общего.

В ролях: Николай Наумов, Анна Ковальчук, Катерина Суворова, Константин Раскатов, Александр Дьяченко, Алексей Воробьев, Анастасия Мельникова, Анвар Либабов.

В фильме будет много спецэффектов. Но авторы хотят сохранить кинотрадиции. Всех персонажей будут играть загримированные актеры.

Над образами персонажей трудились настоящие мастера своего дела: гримеры Шейла Алекс и Филипп Игнатьев, а также художник по костюмам Анна Некрасова. Для съемок выбраны живописные места Ленинградской области, Курортного района Санкт-Петербурга, а также Карелии. Их отбором занимался художник-постановщик Владислав Травинский, чья команда небольшими добавлениями превратила каждый кадр будущего фильма в настоящую сказку.

"Мой грим занимает 2,5 часа. Просто сижу и наслаждаюсь жизнью, когда вокруг снуют, творят, красят и делают это с безудержным энтузиазмом. У нас просто потрясающие художники по гриму! Процесс заканчивается на ногтях, которые приклеивают на суперклей. Не убежден, что эта технология верна, но она работает. Но во всем этом есть и преимущество. Почему-то именно в этом костюме меня не кусают комары! Боятся, видимо. Так что физически я готов ко всему. В остальном хочу сказать, что мой персонаж самый добрый и честный на этой съемочной площадке. По крайней мере, он не скрывает своих истинных желаний. А желает он, как всякий антигерой, только хорошего. Но не всем", - говорит известный певец, актер Алексей Воробьев.



Напомним, что старейшая киностудия страны - "Ленфильм" - славится своими фильмами-сказками. "Золушка", "Снежная королева", "Новогодние приключения Вити и Маши", "Старая, старая сказка". Правда, в последнее десятилетие на "Ленфильме" сказок не снимали. И вот пришло время "Ворожеи".

Прямая речь

Каролина Кубринская, режиссер:

- Какое оно - славянское фэнтези? Всегда красивое, яркое и доброе. Хотя у нас много странных сказочных персонажей - всякие лешие, берендеи, но это все - к добру. Мы создаем свой, новый мир, который будет называться "Сказки темного леса". Он будет развиваться по тем законам, которые мы зададим. И каждый персонаж нашей истории - это уникальный образ. Нигде таких вы больше не увидите - ни в нашем кино, ни в зарубежном. Сегодня снимаем батальную сцену. Противоборствующим сторонам всегда есть что делить, и нужны большая мудрость, ум и воля, чтобы не лезть на рожон, но при этом остановить зло.



Анна Ковальчук, актриса (играет Глафиру - мать Василиссы):

- Я люблю все сказки, независимо от времени и местожительства автора. Мне очень интересна наша героиня. Вообще, мне кажется, в сказках заложен какой-то правильный код, который нужно освоить и взрослым, и детям. Я очень хотела сняться в сказке. Мне кажется, это такой материал, который в нас открывает какие-то глубинные, заложенные природой чувства. Каждый мой съемочный день на природе - на улице, в лесу.



Анастасия Мельникова, актриса (играет Матрену):